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10 Nisan 2017 Pazartesi
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    • "150 Milyon TL'lik yatırım 16 Nisan'ın sonucunu bize müjdeliyor"

    AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, referandum öncesi Bolu turizmi ve ekonomisine moral veren yatırım olarak dikkat çeken, Termal Welness SPA Otel'in temel atma töreni sonrası açıklamalarda bulundu.

    10 Nisan 2017 Pazartesi 12:14
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    Haber: BMA

    AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, geçtiğimiz günlerde Karacasu’da Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanımız Faruk Özlü'nün de katılımıyla temeli atılan turizm yatırımının sonrası açıklamalarda bulundu. Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Karacasu'da temelleri atılan turizm yatırım projesine dair açıklamasında, "Bolu'nun geleceğini doğrudan etkileyecek bir yatırımın temellerini attık. Bolu'nun en büyük yatırım miktarına sahip olacak bu proje aslında 16 Nisan'da sandıklardan istiklalin, istikbalin ve istikrarın çıkacağını bize müjdeliyor. Çünkü yatırım güven ister, istikrar ister. Bolu'ya bereketli olmasını diliyorum" dedi.

    Ercoşkun, açıklamalarında ayrıca şunları söyledi: "Gençliğim Karacasu'da geçti. Hamam Çayırı'nda az top oynamadık. 90'lı yıllardan itibaren buraya yatırım yapılacağını hep söyledik. Son dönemde yapılan ihalelerin çeşitli bürokratik nedenlerden dolayı sonuçsuz kaldığını da biliyoruz. Bu yatırımı kazandırmak önemli. Bu koltuklar, bu yöneticiler değişir ama kalıcı olan Bolu'dur ve kalıcı olan geleceğe dair ümitleridir. Karacasu cennetten bir köşe. Bu cennet köşelerden en müstesna yerlerden biri de Karacasu. Şehre yakınlığını, termal tesislerin varlığını, ormanlarla çevrili olduğunu düşündüğümüz zaman Bolu'nun geleceğini doğrudan etkileyecek bir yatırımın temelini attık. Sayın Bakanımızın katılımıyla, herkesin yüzünde müthiş ve güzel ifadeler vardı.

    "150 MİLYON TL'LİK RAKAMLA BOLU'NUN EN BÜYÜK YATIRIMI"

    Çok önemli bir süreci 16 Nisan'da yaşayacağız. Nasıl 16 Nisan Türkiye için bir dönüm noktasıysa, Karacasu ve Bolu'nun turizm kaderi için de önemli bir dönüm noktası. Çünkü 150 milyon liralık yatırım bedeli olan ve Bolu'nun en büyük yatırımına sahip olacak bu yatırım aslında 16 Nisan'da istiklalin, istikbalin ve istikrarın çıkacağını bize müjdeliyor. Çünkü biliyoruz ki, yatırım güven ister, istikrar ister. Geleceğe dair bir garanti ister. Bu yatırım geleceğin temellerinin atıldığını bizlere göstermektedir. Karacasu ve Bolu'ya bereketli olmasını diliyorum."

    “15 TEMMUZ'DA BAŞBAKANIM SÖZÜNÜ HERKES DÜŞÜNMELİ”

    Milletvekili Ercoşkun, açıklamalarında Meral Akşener'in Bolu ziyaretini de değerlendirdi. Ercoşkun, Akşener'in bir önceki Bolu ziyaretinde yaptığı açıklamaları hatırlatarak, şöyle konuştu: "Meral Akşener Bolu'ya geldi geçtiğimiz günlerde. Meral Akşener geldiğinde şunu düşünmeden edemiyor insan. Meral Akşener en son Bolu'ya geldiği zaman ne konuştu? Hatırlıyoruz, "15 Temmuz'da Başbakanım" demişti. Yurtta sulh, cihanda sulh demişti. 15 Temmuz gecesi o ihaneti yaşatan hainler de, 'Yurtta sulh, cihanda sulh' diyerek, o darbe girişimini yaptılar. '15 Temmuz'da Başbakanım' sözünü sadece Bolu değil, tüm Türkiye'nin düşünmesi lazım. Bu manada sizlerden destek istiyorum."

    CHP'Lİ İNCE'NİN SÖZLERİNE VURGU YAPTI

    Milletvekili Ercoşkun, ayrıca CHP'li Muharrem İnce hakkında da değerlendirmelerde bulunarak, "Öteki taraftan Muharrem İnce'yi ekranlarda görüyoruz. Ahmet Hakan'ın güzel bir sorusu vardı. Ahmet Hakan, 'Sayın İnce şu 18 madde içinde Nerede lokantalar kapatılıyor yazıyor ? Şunu bir gösterirmisiniz?' dediği zaman, 'Ben yanıma almamışım galiba' gibi bir ifade de bulundu. Aynı programda çok çelişkili ifadeler kullandı. Muharrem İnce hakkında capsler vardı ya, sosyal medya da çok kullanılan. O capsler de kendi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na hitaben ‘Çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş. Sonuçta Recep Tayyip Erdoğan Başkan adayı olur ve yine yener’ diyerek, söylediği sözleri hatırlıyoruz. Sonuçta dediği gibi olacak Allah’ın izniyle” diye konuştu.

     

    Anahtar Kelimeler: AK, Parti, Bolu, Milletvekili, Ali

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