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25 Ekim 2017 Çarşamba
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    • 150 polis eşzamanlı uygulama yaptı

    Emniyet Genel Müdürlüğü talimatıyla çocukların güvenliği için Bolu Emniyetine bağlı 150 personelin katılımıyla “Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması” gerçekleştirildi.

    25 Ekim 2017 Çarşamba 09:35
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    150 polis eşzamanlı uygulama yaptı
     Haber; SEMİH BAYKAL

    Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde yurt genelinde eş zamanlı olarak “Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması” gerçekleştirildi. Uygulama sırasında, parklar, internet ve oyun salonları ile güvenlik açısından tehlike oluşturan metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, içkili yerler, bahis oynatılan işletmeler, kahvehaneler ve okul servis araçları ile şoförlerine yönelik denetimler yapıldı. 81 il genelinde eş zamanlı olarak yapılan uygulamaya Asayiş, Çocuk, Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, TEM, Trafik Denetleme Şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüğü birimlerinden karma oluşturulan personel katıldı. Güvenlik yönünden riskli görülen yerlerde Özel Harekat birimlerinden personel de uygulamalara destek verdi.

    Uygulama sonucunda yurt genelinde 43 bin 938 şahıs kontrol edildi, 92 aranan şahıs yakalanırken, 169 şahsa ise adli/idari işlem uygulandı. 5 bin 720 servis aracı denetlenmiş olup 255’ine cezai işlem uygulandı. 9 bin 551 işyeri denetlenerek, 130’u hakkında idari işlem yapıldı. 3 adet tabanca, 5 adet av tüfeği, 59 adet fişek, 3 adet kesici/delici alet, 4 kuru sıkı tabanca, 1 gr eroin, 14 gr esrar, 79 gr ve 20 adet sentetik uyuşturucu, 2 bin 621 paket kaçak sigara ele geçirildi.

    Anahtar Kelimeler: Emniyet, Genel, Müdürlüğü, Talimatıyla, çocukların

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