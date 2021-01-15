150. yaşına ayak bastı

Haber: BMA

Gerede ilçesinde 1871 yılında Yunus Efendi ile başlayan başkanlık sürecinde 2021 yılına kadar, 11’i vekâlet olmak üzere toplam 33 Belediye Başkanı görev yaptı. Gerede Belediyesi Belediye Başkanlığını 2014 yılından itibaren de Belediye Başkanı Mustafa Allar sürdürüyor. 2011 yılında 140. yılını çeşitli etkinliklerle dönemin Belediye Başkanı Ömer Baygın ile yad eden Gerede Belediyesi 150. yılını ise Belediye Başkanı Mustafa Allar ile yad edecek. Alınan bilgiye göre 150. yıl anısına çeşitli etkinlikler yapılması planlanırken programlar dünya ve ülke genelinde yaşanan pandemi sürecinin gidişatına göre kesinleştirilerek kamuoyu ile paylaşılacak.

GEREDE BELEDİYESİ 1871'DE KURULDU

Gerede’nin kuruluşu ilk çağda Bitinyalılar'a dayanır. Frigyalılar, Lidyalılar, İranlılar, Makedonyalılar, Romalılar ve Bizanslılar idaresinde varlığını devam ettirmiştir. Bizans zamanında piskoposluk merkezi, Müslüman Türklerde uç beyliği, Selçuklular, Anadolu Selçukluları, İlhanlılar’a bağlı müstakil beylik olarak devam etmiş ve Anadolu Selçuklu Devletinin 21 eyaletinden birisi olmuştur. Yıldırım Beyazıt tarafından Osmanlı topraklarına 1395'te katılarak 1692 yılında Bolu Sancağına bağlı subaşılık, 1812 yılında Bolu-Safranbolu Mutasarrıflığında kaza merkezi olmuştur. 1864'ten 1870 yılına kadar nahiye, 1870'te Bolu Sancağında 5 kazadan biri olmuştur. 1871'de Gerede Belediyesi kurulmuştur. 1923'te vilayet olan Bolu'nun Düzce, Mudurnu, Göynük ile birlikte 4 kazasından biri haline gelmiştir. Halen Bolu'nun en büyük ilçesidir.

Gerede, tabii güzelliklerle bezenmiş ülkemizin Batı Karadeniz Bölgesinde yer alan Bolu iline bağlı, Ankara'ya 137 km, Bolu'ya 52 km, İstanbul'a 300 km, otobana 1 km uzaklıkta, D-1OO karayolu üzerinde, ulaşımı çok kolay, oksijen deposu havasıyla ülkemizin güzide yerlerindendir. Yemyeşil dağları, ormanları, yaylaları, mesire yerleri, tarihi Keçi Kalesi, Asar Kalesi, Çan Saati, Kiliseli Hanı görülmeye değer yerlerdendir. Ayrıca yaz mevsiminde futbol takımları sezon öncesi kamp yeri olarak Gerede'yi tercih ederken kışın Arkut Dağı kayak pistimiz hizmetinizdedir. Gerede size sunduğu bu imkânlarla büyük şehirlerin karmaşası, kirli havası ve bunaltıcı ortamından rahat bir nefes almaya ve dinlenmeye davet etmektedir.