150 yıllık muhteşem eserler

Haber: S. Özge Yücel

Fotoğraf: Metin Ferah

Gökçesu Beldesi’ndeki Güney Köyü’nün Göçler Mahallesi’nde üç katlı ahşap bir evin sanat galerisinden farksız duvarları, rengarenk resimlerle yıllardır tarihe şahitlik ediyor.

DUVARLARDAKİ ASIRLIK SANAT

Akbaşoğlu Ailesi’nin yıllar önce evlerini yaptırdıkları sırada, aileye misafir olarak gelen A. Münir Özdoğan isimli ressamın duvarlardaki sıvanın üzerine kök boya kullanarak yaptığı resimler geçen onlarca yıla rağmen hala canlılığını koruyor. Görenleri kendisine hayran bırakan bir buçuk asırlık tarihi resimler ahşap evin üst katında ziyaretçilerine sanat galerisini aratmayacak bir ortam sunuyor.