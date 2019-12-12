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1500 metre sahipsiz ağ ele geçirildi

İlimiz Göynük ilçesi Çatak göletinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından bin 500 metre sahipsiz ağ ele geçirildi.

1500 metre sahipsiz ağ ele geçirildi

Haber: Aysun Beykoz

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Görevlileri Bolu Göynük Çatak Göletinde sahipsiz ağ olduğuna dair gelen ihbar üzerine Himmetoğlu Jandarma karakolundan ekiplerle birlikte harekete geçerek ağ taraması yaptı. 10.00-19.00 saatleri arasında gölde gerçekleştirilen yoğun tarama faaliyetleri sonrası bin 500 metre sahipsiz misina ağ ele geçirilirken canlılıklarını koruyan 150 adet yaklaşık 600 kilogram sazan balığı da ağlardan kurtarılarak göle salındı.

Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2019, 14:50
Esra Perçin

Esra Perçin

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