1500 yıllık kardeşlik ortaya çıktı



Haber:Erdal Tanrıverdi

Bingöl Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Nebi Butasım, “Bingöl'ün Solhan ilçesi Gökçeli-Kuşburnu Köyünde bulunan Zağ Mağaraları ve Bolu’nun Seben İlçesindeki kaya evleri Putperestliğin hâkim olduğu dönemde Roma İmparatorluğu'nun baskısı altında yaşayan Hıristiyanların gizli yerleşim, yaşam ve ibadet alanı olarak kullanılmış yapılardır. İki Yapının tarihini veren herhangi bir süsleme ve yazı özelliği bulunmamaktadır. Zağ yerleşkesinin tarihi konusunda söyleyebileceğimiz en önemli buluntu ise yapının bacasının ve odaların geçişlerinin Bolu Seben İlçesindeki bir kaya yerleşkesinin bire bir aynısına benzemesinden yola çıkarak bir tarihlendirme yapabiliyoruz. Bolu Seben İlçesindeki kaya yerleşkesi Bingöl zağ yerleşkesiyle bire bir her şeyiyle uyumlu bacasından ve su sağıcına kadar benzemektedir. Bitin ya kralı Roma imparatorluğu döneminde Bitin ya kralı prinyus döneminde yapıldığı düşünülen Bolu'daki yapının Bingöl'deki yapıya benzemesi ve Bingöl'deki yapının 2'inci ve 3'üncü yüzyıllarda inşa edildiği konusunda bir fikir sahibi olmamıza neden olmaktadır” dedi.

M.S. 5'inci yüzyılda Roma İmparatorluğu bünyesinde yaşayan Hıristiyanların yaşam ve ibadetlerini gizli olarak yaptıkları, Bizans döneminden günümüze kadar gelen tarihi bir miras olan kaya evleri, uzun yıllar baskı gören Hıristiyanların saklandıkları, ibadetlerini gizli yaptıkları ve yaşamların sürdükleri yer olarak biliniyor.