153. YILI KUTLANDI

Haber: Erdal Tanrıverdi

Solmaz – Ahmet Baysal Öğretmenevi’nde koronavirüs salgını sebebiyle alınan genel ve yerel tedbirler çerçevesinde sınırlı sayıda katılımcı ile düzenlenen etkinliğe Bolu Valisi Ahmet Ümit, Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Necla Özsoy, Bolu Garnizon Komutan Vekili Piyade Komando Albay İslam Can, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yılmaz, daire müdürleri, AK Parti İl Başkanı Suat Güner, Türk Kızılay Bolu Şube Başkanı ve Türk Kızılay gönüllüleri katıldı.

Saygı Duruşu’nda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Türk Kızılay’ın kuruluşunun 153. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Esin Kızıltan tarafından Oryantasyon Sunumu yapıldı. Sunumda Türk Kızılay’ın tarihçesi, misyonu, vizyonu, şubeleri, temsilcilikleri ve hizmetleri anlatıldı.

“TARİH BOYUNCA AZİZ MİLLETİMİZ BÜTÜN MAZLUMLARIN SIĞINAĞI OLDU”

Millet olarak yardım yapmanın, insana dokunmanın, gönül almanın, insani değerleri ve insanlığı yaşatmanın hiçbir zaman yabancısı olmadığımızı belirten Bolu Valisi Ahmet Ümit, “Tarih boyunca aziz milletimiz bütün mazlumların sığınağı oldu, halen aynı yolda devam etmektedir. Afette, depremde, yangında, taşkında, savaşta, kuraklıkta her zaman her yerde her türlü Kara günde ve kötü günde, mazlumun, mağdurun, yalnızın, kimsesizlerin dostu olan Türk Kızılayı aracılığı ile Afganistan’dan Bosna’ya, Suriye’den Myanmar’a, Yemen’den Belgrad’a kadar dünya üzerinde yüzlerce ülkede yüz binlerce insana yardım götürüyoruz. Tabii bu yardımların hepsi aziz milletimizin yüreğinden, emeğinden gönlünden neşet etmektedir.

“KIZILAY GÖNÜLLERİN DOSTUDUR”

Kızılay gönüllerin dostudur. Bu dostluğunu yüce milletimizin fedakarlığından ve cömertliğinden almaktadır. Sosyal barışın en temel ilkelerinin başında paylaşmak gelir. Var olanı paylaşmak gerekir. Paylaşmak bizim aziz milletimizin en bariz, en önemli özelliklerimizden birisidir. Bir tane dahi imkânı kısıtlı, yardıma muhtaç insan varsa din, dil, renk, ırk gözetimi yapmaksızın herkese eşit şekilde yardım yaptık, bundan sonra da yapamaya devam edeceğiz.

“KIZILAY MİLLETİMİZİN AZİZLİĞİNİN VE YÜCELİĞİNİN MÜHRÜDÜR”

Bolu’da da bugüne kadar bir yardıma ihtiyaç olduğunda iş insanlarımızın yaptığı bağışlar da aziz milletimizin büyüklüğünün en bariz ifadelerindendir. İşte Kızılay da milletimizin azizliğinin ve yüceliğinin mührüdür. Ben Bolulu bütün iş insanlarımıza ve hemşerilerimize yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımız için yaptıkları bağışlardan ve desteklerden dolayı teşekkür ediyorum.

“BİZİM MİLLETİMİZ YARDIMSEVERDİR, GÖNLÜ ZENGİNDİR”

Bizim milletimiz yardımseverdir, gönlü zengindir. Yardım bizim milletimizin yüreğinde vardır. Yeryüzünde insanlık, yardım, sevgi, hürmet varsa rahmet ve merhamet te vardır. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da aziz milletimizin yardımseverliği daim olacaktır.

Böylesine önemli bir misyonu üstlenen Bolu Kızılay Şubemizin bu güne kadar ilimizde bunları organize edecek bir mekânı yoktu. Valiliğimizin teklif ve takipleriyle son 2 ay içinde tahsis işlemlerini tamamladığımız 2.912 m² arsa üzerinde; konferans salonu, aşevi, yemekhanesi, eğitim ve yönetim salonları ile aynı anda 20 bin kişiye hitap edecek, Kızılay binamızı en kısa sürede Bolumuza kazandırmayı hedefliyoruz, hayırlı olsun.

Yeni Kızılay binamızın yapılacağı arsanın tahsisindeki katkılarından dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Sn. Dr. Muharrem Kasapoğluna da şahsım ve Bolulu hemşerilerim adına teşekkür ediyorum.

“KIZILAY’IMIZIN 153. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLUYORUM”

Bu duygu ve düşüncelerimle yüce milletimizin insanlığa bakan gülen yüzü olan Kızılay’ımızın 153. kuruluş yıl dönümünü kutlar, bu güzide kurumumuzun düzen ve dizaynını yeniden sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, yardımların mağdurlara ulaştırılmasında emeği geçen Kızılay Genel Başkanımıza, tüm şube çalışanlarımıza, hususiyle Kızılay gönüllülerine, Kızılay’ımıza fiilen katkısı ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum.

İnsana insanca hizmet etmekten ve yardımcı olmaktan daha büyük bir keyif yoktur. İlimizin her köşesinde yardıma muhtaç vatandaşlarımızın yardımına koşan, emeği geçen, bu noktada sevgisi, arzusu ve isteği olan herkese gönülden teşekkür ediyor, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum” dedi.

Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Necla Özsoy yaptığı konuşmada Türk Kızılay tarihçesi ve çalışmalarını aktardı.

VALİ ÜMİT’ PLAKET VERİLDİ

Konuşmaların ardından Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Necla Özsoy, Türk Kızılay’ına destek ve katkılarından dolayı Bolu Valisi Ahmet Ümit’e plaket verdi.

Türk Kızılay’ın kuruluşunun 153. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlik kutlama pastasının kesilmesiyle sona erdi.