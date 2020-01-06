154 Bin 580 dekar arazi toplulaştırılacak

Haber: Aysun Beykoz

Türkiye genelinde tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, 2019 yılında Ankara, Çankırı, Çorum, Bolu ve Kırıkkale illerinde yürütülen çalışmalar hakkında açıklamada bulundu.

“SULAMA YATIRIM MALİYETLERİNDEN TASARRUF SAĞLANACAK”

Toplulaştırma projesi ile birlikte sulama yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlanacağını belirten Aydın “Sulama projeleri arazi toplulaştırmasına bağlı olarak uygulandığı takdirde parsel sınırlarına bağlı kalmadan en ekonomik şekilde, sulama, yol ve tahliye planlaması yapıldığından, yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlanmaktadır. Diğer taraftan arazi toplulaştırma projeleri ile kamulaştırma maliyetleri % 90 oranında azalmaktadır” şeklinde konuştu.

“MODERN SULAMA METOTLARININ UYGULANMASINI KOLAYLAŞTIRIR”

Arazi toplulaştırması ile parseller büyür, tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanması kolaylaşacağını da belirten Aydın “Parsel sayısı azalır. Parsel büyüklüğü artar. Düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturulur. Her parsel yola ve kanala kavuşur. İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler azalır, ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıplar azalır, yakıt tasarrufu sağlanır. Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşır. Sulama oranı ve randımanı artar. Sağlanan katma değerden dolayı arazi değeri en az iki kat artmaktadır” ifadelerini kullandı.

BOLU’DA 154 BİN 580 DEKAR ARAZİ TOPLULAŞTIRILACAK

2020 yılı içinde ilimizde 154 Bin 580 dekar arazinin toplulaştıracağını söyleyen Aydın “Bolu ilimizde de 2019 yılında 1 adet projede toplam 283.810 dekar alanda toplulaştırma çalışmaları yürütülmektedir. Devam eden çalışmalarla 154.580 dekar alanın 2020 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedeflenmekte olup; 2021 yılında da 129.230 dekar alanın toplulaştırılması hedeflenmektedir” dedi.