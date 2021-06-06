155 bini geçti

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüsle mücadele kapsamında 15 Ocak itibariyle başlanan aşı uygulaması ilimizde de hızla sürdürülüyor. İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı hastanelerde devam eden aşı uygulamasında toplam sayı 155 bin 600’ü aştı. Toplam aşıların 87 bin 700’den fazlası 1.doz olarak uygulanırken 67 bin 900’den fazlası ise 2.doz olarak uygulandı.

Ayrıca ülke genelinde ise toplam aşılama 30 milyonu geçti. Toplam 30 milyon 500 binden fazla aşının 17 milyon 500 binden fazlası 1.doz olarak uygulanırken 13 milyondan fazlası ise 2. doz olarak uygulandı. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda ülkemize önümüzdeki günlerde gelmesi beklenen yeni parti Biontech aşıları ile birlikte aşılamada hızlı bir ivme kazanılması bekleniyor. Bakanlık tarafından başlatılan ‘kolları sıvıyoruz’ kampanyasına olan ilgi hızla artarken ilimiz Bolu’da da aşılamanın hızlandırılacağı belirtiliyor.