155 köy yolu için çalışma sürüyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yoğun kar yağışının etkisi altına giren ilimiz Bolu’da yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Vali Ümit, kapanan köy yollarının açılması için çalışmaların başlatıldığını belirtirken kapalı olan 155 köy yolu için ekiplerin mesaiye devam ettiğini bildirdi.

Vali Ümit açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “14 Şubat 2021 Pazar günü öğle saatlerinden itibaren ilimizin tamamında başlayan kar yağışı etkili olarak devam etmektedir. Son 20 saatte Bolu genelinde 10 cm ile 100 cm arasında değişen oranlarda kar bıraktı. Otoyol, karayolları, Emniyet ve jandarma ekiplerimiz 13 Şubat 2021 Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren başlayan hazırlıklarını tamamladılar. Kar yağışı sebebiyle 14 Şubat 2021 Pazar gününden itibaren Valiliğimizin koordinesinde ilgili ve yetkili tüm idarecilerimiz ve kurumlarla birlikte gece boyunca çalışmalarımız sürdü. Kar yağışıyla beraber gerek kar temizleme gerekse buzlanmaya karşı tedbirler başta olmak üzere gece boyunca çalışmalar yapıldı. Yolların kapanmaması için tüm tedbirler alındı. Diğer yandan trafik ekiplerimiz de gece boyunca kontrollerini sürdürdüler. İlimiz genelinde Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı şefliklere ait; 12 adet kar kürüme aracı, 9 adet greyder, 8 adet tuz serici, 1 adet kar püskürtme aracı, 11 adet yükleyici, 1 adet kurtarıcı, 1 adet vinç. 1 adet çekici, 2 adet trafik aracı ile 144 personel aktif olarak görev almıştır. Şu ana kadar yol açma çalışmalarında 920 ton tuz kullanıldı. Halen aynı hızla çalışmalar sürüyor.

İl Merkezi ve ilçelerimizde İl Özel İdaremize ait toplam 66 araç 118 personelimizle birlikte 487 adet köyümüzün yollarını açma çalışmalarına saat 08:00 itibariyle başladık. 332 köy yolumuz bu saat itibariyle açık durumda. Saat 11:00 itibariyle ilçelerimizin tamamında 70, il merkez köylerimizde 85 olmak üzere toplam 155 köyümüzün yollarını açma çalışmalarımız devam etmektedir. Meteorolojik verilere göre yağış devam edeceğinden karla mücadele çalışmalarımız aralıksız devam edecektir. Şehir Merkezinde bulunan ana arterler açık olup, ulaşım sıkıntısı bulunmamaktadır.

Bu saate kadar ilimiz genelinden kar yağışına bağlı her hangi bir sorun Valiliğimize intikal etmemiştir. Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde yaşanması muhtemel yoğun kar yağışı, buzlanma vb. sebeplerle yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlanması kararlaştırılan ilimiz genelindeki resmi ve özel öğretim kurumlarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerine; 15-16 Şubat 2021 tarihlerinde 2 (iki) gün süre ile ara verilmiştir yine aynı sebeplerle Bolu ili ve ilçelerinde görevli tüm engelli ve hamile kamu personelinin aynı tarihlerde 2 (iki) gün süre ile idari izinli sayılmalarına karar verdik.

Ülkemizde bulunan pistler içinde en kaliteli kar’a sahip merkezlerden birisi olan Kartalkaya Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı bir metreyi geçmiş durumda. Bu vesile ile dün öğle saatlerinden itibaren Valiliğimizin kontrol ve koordinesinde çalışmalarını aralıksız sürdüren güvenlik kuvvetlerimizin, İl Özel İdaremizin, Karayolları ve Otoyol Şefliklerimizin, Kaymakamlıklarımızın, Belediye Başkanlıklarımızın tüm amir, memur ve ekiplerine, mesai arkadaşlarımıza, karla mücadelede görev alan tüm ekiplerimize, dualarıyla bizleri sürekli destekleyen ve/veya fiili olarak çalışmalarımıza katkı sağlayan tüm vatandaşlarımıza ve muhtarlarımıza teşekkür ederim. Başta sürücüler olmak üzere tüm vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını rica eder, mevsimin hayırlı ve yağışların bereketli olmasını diler, çalışmalarını sürdürmekte olan tüm arkadaşlarımıza başarılar ve kolaylıklar temenni ederim.”

Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2021, 14:35