155 park onlara emanet





HABER:Gönül Olutürk

Bünyesinde Abant, Gölcük Tabiat Parkı, Yedigöller Milli Parkı, Sünnet Gölü, Sülüklü Göl, Seben Taşlı Yayla Göleti ve Kartalkaya Kayak Merkezi gibi turistik merkezleri barındıran Bolu, doğal güzelliği ve temiz havasıyla her dönem yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde çim biçme işinde çalışan 50 kadın, ramazan ayında sıcak havaya rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Önlüklerini ve yeleklerini giyip maskelerini takarak ellerine yaklaşık 15 kilogram ağırlığındaki çim biçme makinelerini alan kadınlar, şehir merkezindeki 155 parktaki yeşil alanları güzelleştirmek için çaba sarf ediyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğünde 6 yıldır çalışan evli ve iki çocuk annesi 50 yaşındaki Havva Acar, mevsime göre çalışma yaptıklarını söyledi. Acar, bu dönem çim biçme işlemi gerçekleştirdiklerini anlatarak, "Çim biçme makinelerini kullanmaya başlamadan önce uzmanından eğitim aldık. Şu anda sorunsuz şekilde bu makineleri kullanabiliyoruz." dedi.

Şehri güzelleştirdiklerini ifade eden Acar, "Çalışmamızı ramazan ayında da sürdürüyoruz. Alıştığımız için zor olmuyor. Çalışmaya sabah saat 08.00'de başlıyoruz ve 17.00'de işimiz bitiyor." diye konuştu.

Yaklaşık 5 yıldır Park ve Bahçeler Müdürlüğünde görev yapan iki çocuk annesi 40 yaşındaki Filiz Şahan, yoğun bir tempoda çalıştıklarını kaydetti. Ot biçme ve bitki dikim zamanı olduğunu aktaran Şahan, "Çalışmalarımızı bu tür işlerle sürdürüyoruz. Molalar haricinde pek boş vaktimiz olmuyor. Şartlar kadınlar için biraz ağır ama işimizi severek yapıyoruz. Kullandığımız makineler hakkında her türlü bilgiye sahibiz, makineleri hiç zorlanmadan kullanabiliyoruz." ifadelerini kullandı.