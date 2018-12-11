Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Asılsız ihbarlarla ve ilginç isteklerle 155 Polis İmdat hattında çalışan polis memurları, asli görevlerini yerine getiremez oldular. Özellikle ilginç istekler yüzünden polis imdat hattı meşgul ediliyor. Bunun en ilginç örneklerinin başında ismi açıklanmayan Bolulu bir vatandaşın gece saat 02.00’de 155 Polis İmdat hattını arayarak, “Karnım çok acıktı. Banan yarım ekmek arası kokoreç gönderin” istemi, görevlileri çileden çıkarttı.

İsteklerin ardı ardı kesilmiyor. Yine 155 Polis İmdat Hattı (Haber Merkezini) arayan ve ismi açıklanmayan bir annenin pil istemesi de olaylara damgasını vurdu. Genç kadın, 115’i arayarak; “Oğlumun pile ihtiyacı var. Okula götürmek zorunda. Komşulara sordum pili sizden bulabileceğim söylendi. Mümkünse iki tane pil istiyorum. Yerinizi söyleyin ben gelip alayım” demişi üzerine genç anne Bolu Belediyesi Geri Dönüşüm Birimine yönlendirildi.

Geçtiğimiz yıl da Bolulu bir vatandaşın görevli polislerden lahmacun ve kebap istemesinin ardından, bu seferde kokoreç istenmesi olayıyla gündeme gelen 155 çalışanları; “Bizler vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için gece gündüz demeden telefon başındayız. Ancak, bizleri arayıp, ilginç isteklerde bulunması bizleri de zor duruma düşürüyor. İlginç isteklere rağmen yine de vatandaşa yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kimseyi kırmak istemiyoruz. Ama, bu tür istekler yüzünden telefon hattı amacının dışında meşgul edilmekte” diyerek dert yandılar.