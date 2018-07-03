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03 Temmuz 2018 Salı
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    • 155.230 Dekar Zirai Arazi Suyla Buluşacak

    Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Bolu Dörtdivan’da yapımı devam eden Tekke Barajı’nda yüzde 66 seviyesine ulaşıldı.

    03 Temmuz 2018 Salı 13:35
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    155.230 Dekar Zirai Arazi Suyla Buluşacak

    Haber: Gönül Olutürk

    Barajın tamamlanarak sulama projesinin de hayata geçirilmesiyle bölgede 155.230 dekar zirai arazi suyla buluşacak.Bu çerçevede yapımı süren Tekke Barajı’nda ise çalışmalar bütün hızıyla sürüyor.

    Barajın Gövde Dolgu Çalışmaları Sürüyor

    Ön yüzü beton kaya dolgu tipinde inşa edilen Tekke Barajı’nın temelden yüksekliği 76,5 metre olacak. Tekke Barajı inşaatında 12.740 metre uzunluğunda Kartalkaya rölekasyon yolu tamamlanarak işletmeye alındı. Kazı ve derivasyon tüneli imalatlarının tamamlandığı barajın gövde dolgu çalışmaları ise devam ediyor.

    Baraj Ülke Ekonomisine Yıllık 70 Milyon Lira Katkı Verecek

    Barajın tamamlanmasının ardından depolanacak su ile 155.230 dekar zirai arazi suyla buluşacak, ayrıca depolanacak sudan 9,21 milyon m³ içme, kullanma ve sanayi suyu temin edilecek. Proje ile ülke ekonomisine önemli katkılar da sağlanacak. Sulanacak zirai arazilerden yıllık 60 milyon lira ve içme suyu hususunda da 10 milyon lira olmak üzere ülke ekonomisine yıllık 70 milyon lira katkı verilecek.

    İstihdam açısından önemli katkılar sunacak ve toplam 116 milyon lira yatırım bedelli projenin 2019 yılında tamamlanması öngörülüyor.

    Anahtar Kelimeler: Orman, Su, İşleri, Bakanlığı, Devlet

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