banner133

banner101

29 Kasım 2017 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • 158 bin görüşme yapılmış

    FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, "emniyetin mahrem imamları" olduğu iddiasıyla 13’ü tutuklu, biri adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanan toplam 14 kişiden 10’unun 158 bin 10 kez Bylock programıyla görüşme yaptığı ortaya çıktı.

    29 Kasım 2017 Çarşamba 17:00
    Bu haber 106 kez okundu
    158 bin görüşme yapılmış

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Haklarında "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla 15'er yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, şüphelilerden 10'unun örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"a toplamda 158 bin 10 kez erişim sağladığı Bolu Cumhuriyet Savcısı Yakup Avşar tarafından hazırlanan 42 sayfalık iddianamede açıklandı.

    Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame, yapılan değerlendirme sonucunda kabul edildi. İddianamede, aralarında öğretmen, okul müdürü, memur ve üniversite personellerinin bulunduğu tutuklu sanıklar Adem Topal, Ahmet Eralp, Ahmet Güler, Akif Kurtoğlu, Ali Aktaşoğlu, Ali Eryılmaz, Ali Yiğit, Murat Açar, Murat Uğur, Mustafa Yıldız, Rıdvan Yücel, Sevinç Çevirgen, Süleyman Ersöz ve tutuksuz sanık A.Ü. hakkında, 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor. 

    Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede sanıkların, "ByLock"u kullandıkları ve kendilerini gizlemek adına kod isimlerinin olduğu belirtildi. Öte yandan, örgütün silahlı kuvvetler, emniyet teşkilatı ve yargı içerisindeki mensuplarını gizlemek konusunda ayrı bir hassasiyet gösterdiği vurgulanan iddianamede, "mahrem sınıf" sayılan bu teşkilat mensuplarının deşifre olmalarının önüne geçecek tedbirleri aldıkları gibi, bu teşkilat mensubu üyeleriyle organik bağlarını korumak ve güçlendirmek adına da bu kişilerden sorumlu olacak üyelerini görevlendirdikleri kaydedildi. 

    "Mahrem sınıf"lardan olan emniyet teşkilatından sorumlu olan bu üyelere açıklanan nedenlerle "mahrem imam" adı verildiği aktarılan iddianamede, bu kişilerin de adlarına uygun olarak çalışmalarını çok büyük bir gizlilik içerisinde yürütme gayreti sergiledikleri ifade edildi. 

    Soruşturma kapsamında tespit edilen dijital verilerdeki bilgilere göre emniyetin mahrem yapılanmasının 7 büyük bölgeye ayrıldığının belirlendiği aktarılan iddianamede, Bolu'nun, Marmara büyük bölgesi içinde yer alan küçük bölgelerden olduğu, "İrfan Bey" tabirinin, polis akademisi ve kolejine ilişkin yapılanmayı, "okul" tabirinin polis meslek yüksekokulları ile polis meslek eğitim merkezlerini kapsadığının değerlendirildiği belirtildi. 

    Örgütün bu hiyerarşik grup içerisinde her birim ve yapılanmaya ayrı bir isim verdiğinin de tespit edildiğine işaret edilen iddianamede, "Lise" tabirinin, polis memurları sorumlusu, "Yüksekokul (YO)" tabirinin, meslekten geçme polis amirleri sorumlusu, "Üniversite (UN)" tabirinin, akademi mezunu polis amirleri sorumlusu, "Dil kursu/İngilizce" tabirinin İstihbarat Daire Başkanlığı (İDB-YILDIZ), "Kimya" tabirinin KOM birimleri, "Tarih" tabirinin, TEM birimleri, "Temsilci" tabirinin, Türkiye genelinde bulunan 5 büyük bölgenin en başındaki kişiyi, "Genel Müdür (GM-GMD)" tabirinin, sorumlu olduğu illerdeki müdür konumundaki personelle toplantı yapan, kendisine üst sorumlusu tarafından aktarılan gündemleri altındaki müdürleri vasıtasıyla diğer personel ve alt gruplardaki kişilere iletilmesini sağlayan kişiyi ifade ettiği aktarıldı. 

    Haklarında dava açılan 14 kişiden Sevinç Çevirgen dışında kalanların, ByLock'u kullandığının belirlendiği anlatılan iddianamede, şüphelilerden Adem Topal'ın 539, Ahmet Eralp'in 3 bin 173, Ahmet Güler'in 456, Akif Kurtoğlu'nun 21 bin 23, Ali Aktaşoğlu'nun 25 bin 206, Ali Eryılmaz'ın 56 bin 21, A.Ü'nün 539, Murat Açar'ın 3 bin 117, Rıdvan Yücel'in 33 bin 911, Süleyman Ersöz'ün 14 bin 25 kez programa erişim sağladığının da belirlendiği kaydedildi. 

    İddianamede, şüphelilerden Ali Yiğit'in, ByLock programını eşiyle birlikte kullandıklarını beyan ettiği, Murat Uğur'un kendi adına kayıtlı olan ancak eşi tarafından kullanılan telefona kendisinin yüklediğini beyan ettiği, Mustafa Yıldız'ın da ByLock'un yüklenmesine ilişkin anlatımlarda bulunduğu belirtildi. 

    İddianamede, emniyetin mahrem imamlarının tamamının da kod ismi kullandığı aktarılarak, Adem Topal'ın "Harun", Ahmet Güler'in "Akif", Sevinç Çevirgen'in "Salih", Süleyman Ersöz'ün "Sadi", Murat Açar'ın "Muhsin", Ali Eryılmaz'ın "Emre", A.Ü'nün "Harun" ve Akif Kurtoğlu'nun "Necmi" kod adlarıyla polis memurlarından, Ahmet Eralp'in "Ahmet", Rıdvan Yücel'in "Tahir" kod adlarıyla meslekten geçme polis memurlarından, Ali Aktaşoğlu'nun "Kemal" kod adıyla akademi mezunu polis amirlerinden, Murat Uğur'un "Musa" kod adıyla örgütsel anlamda Bolu'ya bağlı olan Düzce ilinde polis memurlarından, Mustafa Yıldız'ın "Mehmet" kod adıyla meslekten geçme amirlerden sorumlu olarak bulunduğunun tespit edildiği, bu nedenlerle FETÖ/PDY terör örgütünün aktif bir üyesi olduklarının kabulünün gerektiği ifade edildi. Ayrıca, Bylock kullanan sanıkların bir çoğunun çocuklarının isimlerini veya rumuzlarını, doğum tarihlerini, doğum yerlerinin plaka numaralarının veya eşlerinin kısaltışmış isimlerinin kullanıldığı da yapılan incelemede tespit edildi.

     

    Anahtar Kelimeler: FETÖPDY, Soruşturması, Kapsamında, &quot;emniyetin, Mahrem

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Rektörümüzün Sağlıklı ve Dengeli Beslenme Konferansından…
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Mevlid Kandili
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR 24 KASIM
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLUSPOR BASKETBOL
  • Gürkan Dura Gürkan Dura UMUTLAR YENİDEN YEŞERDİ
  • Aydın Hitit Aydın Hitit KÜÇÜK BİR TIK
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım GERÇEKLERDEN KAÇARAK ZİFİRİ KARANLIKTAN KURTULAMAZSINIZ - 1
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Her Nasip Vaktine Esirdir
  • ÖMER ERU ÖMER ERU Öğretmenim
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ BAZILARINI YORMUŞ (II)
  • Suat Tosun Suat Tosun TAVUKLARIN SESSİZLİĞİ
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Her takıma böyle bir Hanna lazım
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu MÜŞTERİLER AYAKTA KARŞILANACAK!
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel EN DEĞERLİ VARLIKLARIMIZ
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Kendine değer vermek nasıl bir şey?
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Seben’in tarihi araştırılıyor…
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Kabahat öğretmende mi?
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Sağlık, Okullar ve Camiler
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım SAİDİ KÜRDİ-NURSİ'NİN DAVASINDAN SAPMAYAN TALEBE M. F. GÜLEN
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur 12 kasım deprem yıldönümü KARADERE SUYU ve D-100 YENI GÜZERGAHI
  • İlhami Candemir İlhami Candemir KILAVUZ
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç KEKEMELİK
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Green Tea Tablet Nedir Ne İşe Yarar?
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR “Sn. Cumhurbaşkanım” EHLİYET !!!
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar HOCAYI DEĞİŞTİRDİN, KAFAYI NASIL DEĞİŞTİRECEKSİN!!!
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TASMA!
  • Nihal Eker Nihal Eker GÖLGEDE KALMIŞ DÜŞLER
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129