Haber: Kasım ŞAHİN

Haklarında "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla 15'er yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, şüphelilerden 10'unun örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"a toplamda 158 bin 10 kez erişim sağladığı Bolu Cumhuriyet Savcısı Yakup Avşar tarafından hazırlanan 42 sayfalık iddianamede açıklandı.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame, yapılan değerlendirme sonucunda kabul edildi. İddianamede, aralarında öğretmen, okul müdürü, memur ve üniversite personellerinin bulunduğu tutuklu sanıklar Adem Topal, Ahmet Eralp, Ahmet Güler, Akif Kurtoğlu, Ali Aktaşoğlu, Ali Eryılmaz, Ali Yiğit, Murat Açar, Murat Uğur, Mustafa Yıldız, Rıdvan Yücel, Sevinç Çevirgen, Süleyman Ersöz ve tutuksuz sanık A.Ü. hakkında, 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede sanıkların, "ByLock"u kullandıkları ve kendilerini gizlemek adına kod isimlerinin olduğu belirtildi. Öte yandan, örgütün silahlı kuvvetler, emniyet teşkilatı ve yargı içerisindeki mensuplarını gizlemek konusunda ayrı bir hassasiyet gösterdiği vurgulanan iddianamede, "mahrem sınıf" sayılan bu teşkilat mensuplarının deşifre olmalarının önüne geçecek tedbirleri aldıkları gibi, bu teşkilat mensubu üyeleriyle organik bağlarını korumak ve güçlendirmek adına da bu kişilerden sorumlu olacak üyelerini görevlendirdikleri kaydedildi.

"Mahrem sınıf"lardan olan emniyet teşkilatından sorumlu olan bu üyelere açıklanan nedenlerle "mahrem imam" adı verildiği aktarılan iddianamede, bu kişilerin de adlarına uygun olarak çalışmalarını çok büyük bir gizlilik içerisinde yürütme gayreti sergiledikleri ifade edildi.

Soruşturma kapsamında tespit edilen dijital verilerdeki bilgilere göre emniyetin mahrem yapılanmasının 7 büyük bölgeye ayrıldığının belirlendiği aktarılan iddianamede, Bolu'nun, Marmara büyük bölgesi içinde yer alan küçük bölgelerden olduğu, "İrfan Bey" tabirinin, polis akademisi ve kolejine ilişkin yapılanmayı, "okul" tabirinin polis meslek yüksekokulları ile polis meslek eğitim merkezlerini kapsadığının değerlendirildiği belirtildi.

Örgütün bu hiyerarşik grup içerisinde her birim ve yapılanmaya ayrı bir isim verdiğinin de tespit edildiğine işaret edilen iddianamede, "Lise" tabirinin, polis memurları sorumlusu, "Yüksekokul (YO)" tabirinin, meslekten geçme polis amirleri sorumlusu, "Üniversite (UN)" tabirinin, akademi mezunu polis amirleri sorumlusu, "Dil kursu/İngilizce" tabirinin İstihbarat Daire Başkanlığı (İDB-YILDIZ), "Kimya" tabirinin KOM birimleri, "Tarih" tabirinin, TEM birimleri, "Temsilci" tabirinin, Türkiye genelinde bulunan 5 büyük bölgenin en başındaki kişiyi, "Genel Müdür (GM-GMD)" tabirinin, sorumlu olduğu illerdeki müdür konumundaki personelle toplantı yapan, kendisine üst sorumlusu tarafından aktarılan gündemleri altındaki müdürleri vasıtasıyla diğer personel ve alt gruplardaki kişilere iletilmesini sağlayan kişiyi ifade ettiği aktarıldı.

Haklarında dava açılan 14 kişiden Sevinç Çevirgen dışında kalanların, ByLock'u kullandığının belirlendiği anlatılan iddianamede, şüphelilerden Adem Topal'ın 539, Ahmet Eralp'in 3 bin 173, Ahmet Güler'in 456, Akif Kurtoğlu'nun 21 bin 23, Ali Aktaşoğlu'nun 25 bin 206, Ali Eryılmaz'ın 56 bin 21, A.Ü'nün 539, Murat Açar'ın 3 bin 117, Rıdvan Yücel'in 33 bin 911, Süleyman Ersöz'ün 14 bin 25 kez programa erişim sağladığının da belirlendiği kaydedildi.

İddianamede, şüphelilerden Ali Yiğit'in, ByLock programını eşiyle birlikte kullandıklarını beyan ettiği, Murat Uğur'un kendi adına kayıtlı olan ancak eşi tarafından kullanılan telefona kendisinin yüklediğini beyan ettiği, Mustafa Yıldız'ın da ByLock'un yüklenmesine ilişkin anlatımlarda bulunduğu belirtildi.

İddianamede, emniyetin mahrem imamlarının tamamının da kod ismi kullandığı aktarılarak, Adem Topal'ın "Harun", Ahmet Güler'in "Akif", Sevinç Çevirgen'in "Salih", Süleyman Ersöz'ün "Sadi", Murat Açar'ın "Muhsin", Ali Eryılmaz'ın "Emre", A.Ü'nün "Harun" ve Akif Kurtoğlu'nun "Necmi" kod adlarıyla polis memurlarından, Ahmet Eralp'in "Ahmet", Rıdvan Yücel'in "Tahir" kod adlarıyla meslekten geçme polis memurlarından, Ali Aktaşoğlu'nun "Kemal" kod adıyla akademi mezunu polis amirlerinden, Murat Uğur'un "Musa" kod adıyla örgütsel anlamda Bolu'ya bağlı olan Düzce ilinde polis memurlarından, Mustafa Yıldız'ın "Mehmet" kod adıyla meslekten geçme amirlerden sorumlu olarak bulunduğunun tespit edildiği, bu nedenlerle FETÖ/PDY terör örgütünün aktif bir üyesi olduklarının kabulünün gerektiği ifade edildi. Ayrıca, Bylock kullanan sanıkların bir çoğunun çocuklarının isimlerini veya rumuzlarını, doğum tarihlerini, doğum yerlerinin plaka numaralarının veya eşlerinin kısaltışmış isimlerinin kullanıldığı da yapılan incelemede tespit edildi.