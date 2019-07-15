1582 rakıma tırmandılar

Haber: Esra Öztürk

Bolu Doğa ve Turizm Derneği’nin düzenlediği doğa yürüyüşlerinde yürüyüşçüler unutulmaz anlar yaşamaya devam ediyor. Gerenözü Yaylası’nda mola verdikten sonra Sazcılar Bölgesi’ndeki gavur evleri mıntıkasında Frigyalılar’dan kalma kayalık yerleşim alanlarını gezen yürüyüşçüler, daha sonra Seben gölü çevresini turladı. Son olarak Bozyar Yaylası’na giden yürüyüşçüler Köroğlu Dağları’nın bir bölümü olan Kirazlı Dağları’nda 1582 rakıma tırmandı. Geçtikleri bölgelerde doğayı da tanıma fırsatı bulan yürüyüşçüler muhteşem bir gün yaşama fırsatı yakaladı.