Haber: Kasım ŞAHİN

Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 16 aydır tutuklu bulunan Ersin Ekinci, Ağır Ceza Mahkemesinde yaptığı savunmada mağdur olduğunu belirterek; “Dini duygularımla bu yapıyla temas ettim. 15 Temmuz akşamı sonrası gerçeği anladım. Çok pişmanım” demesi üzerine mahkeme heyeti Ekinci’nin tahliyesine karar verdi.

Heyet, Ekinci’nin yattığı gün sayısını baz alarak tahliye kararı verirken bu karar Ekinci ve yakınları tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Ekinci bundan sonra tutuksuz olarak yargılanmaya devam edecek.