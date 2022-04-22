16. Dönem Yürütme Kurulu göreve başladı



Haber: S. Özge Yücel

Makina Mühendisleri Odası Bolu İl Temsilciliği Yürütme Kurulu ilk toplantısında yapılan görev dağılımı sonrası Yürütme Kurulu Üyeleri, bağlı oldukları Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin yürüttüğü mesleki demokratik mücadelenin mesleklerimiz, meslek mensuplarımız ve ülkemiz için geliştirilerek sürdürüleceğini dile getirdiler.

Yürütme Kurulu’nun ilk toplantısında yapılan görev dağılımında Erol Perçin başkanlık, Tülay Ertozan sekreterlik, Erol Ertunç saymanlık, Tuğba Özsarıkamış ve Osman Oğuz Ercan üyelik görevlerine getirildi. Yedek üyeliklerde ise Huri Nur Güngör, Seçil Şahin Aksoy, İbrahim Bayram, H. Hilal Öztürk Özavcı ve Aslı Ayan görev aldı.

Yürütme Kurulu Başkanı olarak görev alan Erol Perçin yaptığı açıklamada; “Geçmişte olduğu gibi 16. çalışma döneminde de meslektaşlarımızın sorunlarını çözme ve faaliyetlerini kolaylaştırma, mesleğimizin kamu çıkarları doğrultusunda gelişimini sağlama ve mesleki dayanışmamızı büyütme çabasını sürdürmeye devam edeceğiz. Bu dönemde de çalışmalarımızı 400’e yaklaşan üye sayımızla birlikte karar alma, birlikte üretme ve birlikte yönetme anlayışı; meslek ve meslektaş sorunlarının, ülkenin ve halkın sorunlarından ayrılamayacağı temel ilkesiyle yürüteceğiz. Bu anlamda başta 15. Dönem olmak üzere, geçmiş dönemlerde oda çalışmalarına katkı vermiş tüm meslektaşlarımıza 16. Dönem Yürütme Kurulu üyeleri olarak saygıdeğer kamuoyu huzurunda bir kez daha teşekkür etmek isteriz.” ifadelerini kullandı.