Haber; Semih Baykal

Sepaş Enerji, “Enerji ve Gelecek” temasıyla bu yıl 4.sü düzenlenen Enerji Verimliliği Kongresi’nin ana sponsorlarından biri oldu. “Türkiye’de Enerji Planlaması, Yönetimi ve Enerji Verimliliği” sürecinde gelinen durum alanında uzman kişiler ve akademisyenler tarafından analiz edilirken, bu kapsamda çözüm önerileri aranacak olan kongre, 13 - 14 Ekim tarihleri arasında Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Baki Komşuoğlu Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek. Kongrenin ilk gününün sonunda İzmit’te bulunan bir otelde Sepaş Enerji tarafından düzenlenen gala yemeğinde 200’e yakın misafir ağırlandı. Ayrıca düzenlenen yemeğe kongre katılımcılarının yanı sıra Sepaş Enerji Genel Müdürü Ondrej Safar da katılım gösterdi. Safar, yemekte yaptığı kısa konuşmasında gelen davetlilere teşekkür ederek enerji verimliliğinin önemine değindi.

Ayrıca galada, kongrenin düzenlenmesinde emeği geçenlere plaket verildi. Gece geç saatlere kadar süren galada konuklar canlı müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.



