Haber: Semih Baykal

Kaza, saat 01.00 sıralarında D-100 Karayolu’nun Sanayi Kavşağı’nda meydana geldi. İstanbul istikametinden Ankara İstikametine gitmekte olan Emrullah Gültekin yönetimindeki 34 NZ 704 plakalı kamyon sanayi kavşağından geçiş yapan 16 yaşındaki Emir Günenç yönetimindeki 14 GB 776 plakalı motosiklet ile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen olayı 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Günenç’i ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Günenç’in ilk belirlemelere göre kafatasında çatlak olduğu tespit edildi. Hemen ameliyata alınan 16 yaşındaki gencin hayati tehlikesi devam ediyor. Kazanın ardında kamyon sürücüsü Gültekin’de ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

5 YIL ÖNCE DE ABİSİ TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETMİŞ

Ayrıca kazada ağır yaralanan Emir Günenç’in, ağabeyi İshak Günenç’in 5 yıl önce 18 yaşındayken geçirdiği bir trafik kazası sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. Diğer yandan Motosiklet tutkunu gencin 20 gün önce sattığı motosikletin fotoğrafını sosyal medya hesabından ‘Allah kaza bela vermeden binmek nasip etsin yeni sahibine hayırlı olsun’ notuyla paylaşması dikkatlerden kaçmadı. Günenç’in kazayı ise bir arkadaşına ait olan motosikletle geçirdiği öğrenildi.