16 yıl evli kalan çiftler boşanıyor

​​​​​​​Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü 2018 yılı evlilik süresine göre boşanma istatistiklerini açıkladı. Bu verilere göre Bolu’da en çok 16 yıl ve üzeri sürede evli kalan çiftler boşanıyor.

16 yıl evli kalan çiftler boşanıyor

Haber: Volkan Yılmaz

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı istatistiğe göre, boşanma sayıları bir önceki yıla göre ciddi seviyede artmış durumda. Türkiye genelinde boşanan çiftlerin sayısı 2017 yılında 128 bin 411 iken 2018 yılında yüzde 10,9 artarak 142 bin 448 oldu. 2018 yılında Türkiye’de evlilik süresine göre en çok boşanmalar 38 bin 290 çift ile evliliğin 16 yıl ve üzerinde oldu Türkiye’de evlilik süresine göre en az boşanma ise 4 bin 205 çift ile 1 yıldan az süreli zamanda oldu.

Bolu’da da durum değişmedi

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, 2018 yılında Bolu’da evlilik süresine göre en çok boşanmalar 124 çift ile evliliğin 16 yıl ve üzerinde oldu. Evlilik süresine göre en az boşanma ise 6 çift ile 1 yıldan az süreli zamanda yaşandı.

Esra Perçin

Esra Perçin

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