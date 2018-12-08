Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre sınavları kazanan 26 tercüman bilirkişi adaylarının 17 Aralık 2018 Pazartesi günüsaat 09:00 'da Bolu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı’ndayemin töreni için hazır bulunmaları hususu ilan olunur denildi.

YEMİN TÖRENİNE KATILACAK İSİMLER

Şeyma Cankıldır, Bedi Arslan, Burcu Şimşek,MohammadBasirHossaini, Ahmet Çelik, Özge Kurnaz, Çağla Özdemir, Meryem Uçar Sevim, Murat Isnık, Merve Altındağ, Rahmi Akduman, İlknur Onur, Ferhat Göncek, Aynur Güler, Faruk Küçük, Hilmi Kemal YurdakulAli Yılmaz, Mehmet Mutlu, Merve Polat, Tuğçe Zengin, Timuçin Gürses, Demet Çopur, ÖmerMahmud, Songül Mermi Akın, Gülşah Tali Ulusoy veYıldıray Elitaş.

tercüman bilirkişi adaylarının 17 aralık 2018 pazartesi günü

saat 09:00 'da bolu adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığı’nda

yemin töreni için hazır bulunmaları hususu ilan olunur