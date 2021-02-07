Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre 17 Kalem Laboratuvar Cihazı İle Muhtelif Makine-Teçhizat Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
17 kalem laboratuvar cihazı ile muhtelif makine-teçhizat alınacaktır
LABORATUVAR CİHAZI İLE MUHTELİF MAKİNE-TEÇHİZAT SATIN ALINACAKTIR BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
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