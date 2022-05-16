17 kilometre yürüdüler!

Haber: Uğur Balaban

Abant Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü tarafından düzenlenen 17 kilometrelik Çepni Yaylası- Su Uçtu Şelalesi yürüyüşüne katılan 26 doğasever, güzel bir havada ve güzel bir parkurda yapılan doğa yürüyüşünün keyfini çıkardı.

Öncülüğünü Birol Alim'in, artçılığını da Hesna Alim'in yaptığı yürüyüş, saat 09.50'de 1550 rakımda başladı.

Mor arap sümbülleri ile kaplanmış çayırlık alandan geçip ormanlık alanda devam eden yürüyüş sırasında, Çepni Göleti'nden gelen kurbağa korosunun eşliğinde yürümeye devam ettiler.

Çepni Göleti'nde verilen çay molası sonrası, doğaseverleri Çepni Yaylası'nda mayıs çiçeklerinin sarı aydınlığı karşıladı. 17 kilometrelik yürüyüş, saat 16.20'de 1015 rakımlı Saççılar Köyü'nde son buldu.