Haber: Faruk ÇİDEM

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında örgütün haberleşme programı Bylock’u kullandıkları iddia edilen kişilere yönelik Bolu merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda aralarında CHP Bolu İl Örgütü Bilişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Turgut E. ve il yönetim kurulu üyesi Recep A.’nın da olduğu 17 kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri biten FETÖ şüphelileri sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildiler.