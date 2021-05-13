17 Mayıs'ta eğitim nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, 17 Mayıs Pazartesi günü resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacağını bildirdi.

17 Mayıs'ta eğitim nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 17 Mayıs Pazartesi günü eğitimin ne şekilde gerçekleştirileceğine dair bilgi verildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "17 Mayıs 2021 Pazartesi günü resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacaktır. Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, 17 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2021, 11:54
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