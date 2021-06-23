17 yaşında uyuşturucu müptelası



Haber: Okay Özcan

PTT Caddesinin alt kısmında kaldırıma çöküp kalan gencin imdadına yunus ve sağlık ekipleri koştu.Aldığı uyuşturucu nedeniyle kendini kaybeden 17 yaşındaki S.Ç. adım atamaz hale geldi ve olduğu yere çöktü kaldı. Durumu fark eden duyarlı vatandaşlar, hemen 112 Servisini arayarak yardım talebinde bulundular. PTT Caddesinin hemen alt kısmındaki caddenin kaldırımına yığılan gencin yanına önce yunus ekipleri geldi. Polislerin tüm sorularına hiçbir cevap vermeyen genç daha sonra yine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İzzet Baysal Caddesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.

Acil Serviste kan örneği alınan 17 yaşındaki genç tedavi altına alındı. Uyuşturucu madde kullandığı iddia edilirken, bu olay gören vatandaşlar; “Bu gençlik nereye gidiyor. Genç yaşta uyuşturucu müptelası oluyorlar. Biz anne ve babalar olarak bu durumdan büyük üzüntü duyuyoruz” diyerek, tepki gösterdiler.