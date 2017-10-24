Haber: Kasım ŞAHİN

Ürpertici olay bugün Göynük ilçesine bağlı Ahmatlar Köyünde meydana geldi. Bolu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Metal Bölümünde okuyan 17 yaşındaki Oğuzhan Demirbilek okulda arkadaşıyla kavga ettiği gerekçesiyle uzaklaştırma aldığı ve yaklaşık 1 yıldır okula gelmediği iddia edildi. Edinilen bilgilere göre Okula gelmeyen ve ailesinin yanında dönen Metal Bölümü öğrencisi Oğuzhan Demirbilek, yaşadığı sıkıntılardan dolayı bunalıma girerek, bugün öğle saatlerinde, odasında kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, Demirbilek’in sınıf arkadaşları ile öğretmenleri adeta yasa boğuldu.