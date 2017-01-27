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27 Ocak 2017 Cuma
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    • 170 Bitkinin adaptasyonu sağlandı

    Bolu Belediyesi, bölgeye has endemik ve geotif bitkileri koruma altına aldı. Üniversitenin de destek verdiği proje kapsamında, oluşturulan Bolu İli Endemik Bitkiler Geotif Bahçesi’nde koruma altına alınan bazı bitkiler, kış mevsiminde çiçek açtı.

    27 Ocak 2017 Cuma 09:06
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    170 Bitkinin adaptasyonu sağlandı

    HABER: Ceylan BEYKOZ

    Bolu’da bulunan endemik ve geotif bitkileri koruma altına almak amacıyla 2015 yılında Bolu Belediyesi ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi arasında protokol imzalanarak, tespit edilen 232 bitkiden 170’i Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı fidanlıkta oluşturulan Bolu İli Endemik Bitkiler Geotif Bahçesi’nde korumaya alındı.

    Bitkiler ortama uyum sağladı

    Bolu İli Endemik Bitkiler Geotif Bahçesi’nde korumaya alınan 75’i endemik, 95’i geotif (soğanlı) bitki olmak üzere doğada ender görülen 170 bitki için adaptasyon süreci başarıyla tamamlandı.

    Çoğaltma işlemleri devam ediyor

    Oluşturulan ortama uyum sağlayan bitkilerden kardelen, katır çiğdemi, mor süsen ve göl soğanı gibi bitkiler çiçek açmaya başladı. Kar yağışına ve soğuğa rağmen doğaya adeta meydan okuyarak çiçek açan ve görenleri adeta büyüleyen bitkiler, Bolu Belediyesi Basın Birimi tarafından görüntülenirken; Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Aylin Aydın, bitkiler için adaptasyon süreçlerinin başarıyla tamamlandığını, çoğaltma ve muhafaza işlemlerinin de devam ettiğini bildirdi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediyesi, Bölgeye, Has, Endemik

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