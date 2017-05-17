Mudurnu ilçesinde Süreyya Astarcı Meslek Yüksek Okulundan 175 öğrenci mezun oldu. İlçe Kaymakamı Efecan Şahin yaptığı konuşmada, okuldan bu yıl 175 öğrencinin mezun olduğunu belirterek, "Öğrencilerin aldığı bilgiler ileride vatansever kişiler olmasını sağlayacak. Okul daha iyi hizmet vermek için çalışılacak. Hayırsever Süreyya Astarcı gibi hayırseverlere teşekkür ediyoruz. Vatana millete hayırlı olun." şeklinde konuştu.

Okul müdürü Ferhat Demiray da, "Bugün, bir bitişin değil, birçok başlangıcın yaşandığı gündeyiz. Bugünden itibaren hayat mücadelesi başlıyor. Ama daha önemlisi yaşam boyu öğrenme dediğimiz yeni bir süreç başlıyor. Var olan becerilerinizi geliştirmek ve yeni beceriler kazanmak için kendinizi geliştirmeye devam edin. Her ne iş yapıyorsanız elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. Başkalarına faydalı olun. Dürüst ve ahlaklı olun. İnsan onuruna yakışmayan işlerden uzak durun" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından mezun olan 175 öğrenciye diplomaları verildi. Öğrenciler mezuniyet sevincini keplerini havaya atarak kutladı.