1757 rakımlı Ayıkaya tepesine çıktılar

Haber:Erdal Tanrıverdi

Doğa tutkunları sisli, yağmurlu ve karlı bir havada, 1757 rakımlı Ayıkaya'yaçıkmayı başardı.Okan Can ve Muhammet Tarhan önderliğinde düzenlenen 8 kilometrelik Ayıkaya yürüyüşü,16 doğaseverin katılımıyla, saat 09.55'te 1451 rakımlı Tuzakyayla'da başladı. Havanın yoğun sisli oluşu nedeniyle, araçlarını Tuzakyayla'da bırakan doğaseverler,Yedigöller yolu boyunca yürüyerek parkurun başlangıç noktası yerine, bitiş noktası olan Çığ Önleme Bölgesinden yürüyüşlerine devam ettiler. Orman içi yolda önce yağmur, sonra kar yağışıyla karşılaşan yürüyüşçüler,1757 rakımlı Ayıkaya zirvesine tırmandıkları an, yoğun sis ve kar yağışıyla karşılaştılar. Yorucu olmasına rağmen oldukça zevkli geçen yürüyüş saat 14.00'te başladığı noktada son buldu.

Yürüyüşe nezaret eden Bolu’nun duayen gazetecisi Metin Ferah 6 saat süren maceranın her anını fotoğrafladı. İlimizin doğal güzelliklerini ölümsüzleştiren Ferah çektiği muhteşem fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınladı.