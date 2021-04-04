179 noktada aşılama

Haber: Onur Akçelik

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sinovac aşısı için kentte toplam 179 Kovid-19 Aşı Odası ile hizmete devam ediliyor. BioNTech aşısının uygulanması için ise Sağlık Bakanlığınca Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi belirlendi. MHRS web, MHRS mobil, ALO 182, e-Nabızdan randevu aldıktan sonra BioNTech aşısı tercihinde bulunan vatandaşlar, Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine randevu tarihi ve saatinde giderek aşılarını yaptırabilecek. Sağlık Bakanlığınca belirlenen grupta olan 60 yaş üzeri vatandaşlar, eşleriyle ve risk grubunda olan morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, down sendromu olanlar ile immün supresif tedavi alan vatandaşlar, Sinovac ya da BIONTech aşısı tercihini yapıp aşılarını yaptırabilecek.

Öte yandan Son 24 saatte korona virüsten 186 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 186 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 44 bin 756 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 186 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 32 bin 78’e yükseldi. Toplamda 34 milyon 993 test yapıldı. Bugün yapılan 249 bin 126 testten, 44 bin 756 yeni vaka sayısı, bin 483 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 3 milyon 445 bin 52, bugün iyileşen 23 bin 214 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 3 milyon 82 bin 676’ya yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,6, ağır hasta sayısının ise 2 bin 231 olduğu açıklandı.