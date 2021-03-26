18 bin dekar alana yağlık ayçiçeği ekilecek

Haber: Aysun Beykoz

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bolulu çiftçilere destek vermeye devam ediyor. Bakanlık tarafından ekimi yapılmak üzere ilimize gönderilen yağlık ayçiçeği tohumu düzenlenen törenle çiftçilere dağıtıldı. Göynük ilçesinde düzenlenen törene Kaymakam Muhammet Serdar Erdoğan, AK Parti İl Başkanı Suat Güner, İlçe Başkanı Mehmet Demiröz ve İl Yönetim Kurulu üyeleri ile çiftçiler katıldı.

820 bin TL değerindeki 800 paket yağlık ayçiçeği tohumları, protokol tarafından çiftçilere verildi. Yağlık ayçiçeğinin Göynük ilçesinde yaklaşık 18 bin dekar alana ekiminin yapılması planlanıyor.

Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2021, 14:29