-18 dereceyi gördük

Haber: N. Halid Altundal

Kış aylarının gelmesi ile birlikte yoğun kar yağışının beklendiği ilimizde yüksek kesimlerde kar yağışı görülmesine rağmen il merkezi kara hasret kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre ise son günlerde ilimiz Bolu, gece saatlerinde adeta buz tutuyor. Son 4 günde sıcaklıkların bir hayli düşük olduğu Bolu’da sıcaklık -18 dereceye kadar düştü. Meteoroloji verilerine göre 11 Ocak gecesi en düşük sıcaklık Gerede ilçesi Samat Köyünde -9.0 derece; 12 Ocak gecesi Batı Karadeniz Orman Araştırma Merkezinde -13.0 derece; 13 Ocak gecesi Gerede ilçesi Samat Köyünde -18,2 derece ve 14 Ocak gecesi ise Batı Karadeniz Orman Araştırma Merkezinde -16.0 derece olarak ölçüldü.

Öte yandan Meteorolojiye göre ilimiz için yapılan 5 günlük hava tahmin raporlarına göre ise kar yağışı görünmezken sıcaklıkların gün içinde -4 ile 9 derece arasında değişeceği öngörülüyor.