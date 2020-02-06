18 ilin içerisinde Bolu'da var!

Haber: C. Kutay Aykan

Bu kentlerde çok hızlı bir şekilde deprem master planları hazırlanması gerektiğini belirten Prof. Dr. Tatar, depremin sadece olduğu yerde değil kilometrelerce ötedeki yerleşim yerlerine de hasar verebildiğini ifade etti. Prof. Tatar, "Bugün Türkiye'de 81 ilimizin 61 tanesinin il sınırları içinden ama 18 tanesinin doğrudan doğruya kent merkezinin içinden bu aktif faylar, diri faylar geçiyor" diye konuştu.

Prof. Dr. Tatar, 18 ilin içerisinde en fazla tehdidin olduğu illeriyse Erzincan, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Bolu, Bursa, İzmir, Balıkesir ve Manisa olarak sıralayarak sözlerine şöyle devam etti. “Deprem ülkemizin kaçılmaz bir unsuru. Olaya kader diye bakmamız gerekir ve şimdiden önlemleri arttırmamız gerekmektedir” dedi.

Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2020, 16:41