1.8 kilometrelik rezalet

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu’nun tarih dolu ilçesinin yollarına yazık oldu. Kanalizasyon çalışmaları sonrası, Mudurnu’nun içi Bolu Belediyesi tarafından tamamen asfaltlandı. Asfalt çalışmaları zamanında Mudurnu Belediyesi’nin yapmak istediği 1 kilometre 800 metrelik alanı AK Parti İlçe yönetimi “ bu yol karayollarına ait, biz yaptıracağız” diyerek Belediye Başkanı Necdet Türker’e yaptırmayıp engel oldular. Karayolları ekipleri ile temas kuran AK Parti Mudurnu İlçe Başkanı Hüseyin Yağın, Eylül ayı sonlarına doğru yolun sati kaplama olarak yapılmasını sağlamıştı. Aradan geçen 4 ay gibi kısa süre sonrası 1.8 kilometrelik yolun hali içler acıttı. Öyle ki, 1.8 kilometrelik yapılan yolda çukur olmayan bir yer kalmamış durumda.

“HALKIMIZA HAYIRLI UĞURLU OLSUN”

AK Parti Mudurnu İlçe Başkanı Hüseyin Yağın’ın 4 ay önce yaptığı açıklama yaptığı açıklamada, “Mudurnu Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde bulunan ve ilçe merkezinin girişinde yer alan 1.8 kilometrelik yol, 2019 yılının Nisan ayından bu yana bozuk şekilde duruyordu. Başta il başkanımız, milletvekillerimiz ve bizlerin girişimleri neticesinde söz konusu bozuk yol, Karayolları ekipleri tarafından asfalt olacak şekilde yapılacak. Yol yapım çalışmalarına birkaç gün içinde başlanıp yakın zamanda tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulacak. Yolun yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2021, 13:12