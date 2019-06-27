18 kilometrelik yürüyüş

HABER:Esra Öztürk

Bolu Belediyesi ve Bolu Doğa Deneği işbirliğinde, Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Yedigöller Milli Parkı mevkiinde doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. Türkiye’nin uluslararası işaret sistemiyle belirlenen en uzun yürüyüş parkurlarına sahip olan Bolu’ya gelen 35 doğa tutkunu, bin 707 rakımlı tepeden başlanılan ve 820 rakıma kadar inilen yürüyüşte dik yamaçlardan, derelerden ve göllerden geçerek 18 kilometre boyunca yürüdü. Zorlu ve bir o kadar da keyifli geçen yürüyüşte, Yedigöller’in görülmemiş güzelliklerini keşfeden doğaseverler, güzergah boyunca bol bol fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi.