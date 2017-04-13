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13 Nisan 2017 Perşembe
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    • 18 mahkum açlık grevinde

    Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda geçtiğimiz ay terör hükümlüleri tarafından başlatılan süresiz dönüşümsüz açlık grevine her geçen gün yeni katılımlar gerçekleşiyor.

    13 Nisan 2017 Perşembe 07:02
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    18 mahkum açlık grevinde

     

    Haber; ESRA ÖZTÜRK

    PKK Terör Örgütü davalarında hüküm giymiş olan mahkumlar tarafından başlatılan açlık grevi yirminci gününe girerken, Bolu’da açlık grevine katılan hükümlü sayısı 18 oldu. Yaklaşık 2 aydır cezaevlerinde başlatılan süresiz dönüşümsüz açlık grevine her gün gruplar halinde yeni tutuklular katılıyor. Bolu F Tipi Cezaevi’nde daha önce 10 tutuklunun girdiği süresiz dönüşümsüz açlık grevine 8 tutuklu daha katıldı. Bolu F Tipi Cezaevi’nde 11 Nisan itibariyle açlık grevine giren 8 kişinin isimleri ise şunlar: Recep Belik, Ali Dalaban, Mahmut Yamalak, Savaş Barik, Süphan Delen, Murat Çetinkaya, Murat Satılmış, Özkan Kart.

    Konuyu yakından izleyen ‘Zindanlarla Dayanışma İnisiyatifi’ verilerine göre, 27 cezaevinde devam eden süresiz dönüşümsüz açlık grevinde 38’i kadın 219 tutuklu bulunuyor.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, F, Tipi, Yüksek, Güvenlikli

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