18 Mart korona tablosu korkuttu

Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 184 bin 452 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 49 kişinin testi pozitif çıktı, 81 kişi hayatını kaybetti.

18 Mart korona tablosu korkuttu

Haber : Ceylan Beykoz 

Ağır hasta 1503 oldu, 18 bin 615 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 770 bin 638'e yükseldi. Artan test sayısı ile birlikte vaka sayısının tekrardan 20 binin üstüne çıkması dikkat çekti. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre test sayısı 184 bin 452 olurken vaka sayısı 20 bin 49 olarak belirlendi. Hasta sayısı 902 oldu. Vefat sayısı 81'e çıkarken iyileşen sayısı ise 18 bin 615 olarak belirtildi.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 51,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,8, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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