Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 102’nci yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda Türk Milleti’nin 102 yıl önce olduğu gibi 15 Temmuz’da da bir kahramanlık destanı yazdığını söyledi. “Çanakkale Savaşı’nda toplara, denizaltılara, savaş uçaklarına boyun eğmeyen kahraman Milletimiz bağımsızlığından ve iradesinden ödün vermeyeceğini, 15 Temmuz’da da tanklara, jetlere, silahlara göğüs gererek bir kez daha tüm dünyaya ilan etti. İstiklal ve istikbal destanımızın tüm kahramanlarını şükran ve minnetle yad ediyorum” dedi.

Başkan Yılmaz’ın 18 Mart mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Milletlerin tarihinde makûs talihlerini değiştiren mihenk taşları vardır. 102 yıl önce bugün Türk milletinin tarihi de böyle bir mihenk taşıyla, bir kahramanlık destanı ile yön değiştirdi. Çanakkale Zaferi… Yoksulluklar, yoksunluklar içinde, ihanet ve hain planlara karşı varlık mücadelesi veren Türk Milleti’nin, şanlı tarihini yeniden dirilttiği bir azim, inanç ve kararlılık destanı... Sömürgeci devletlerin paylaşım savaşından örneği görülmemiş bir önderlik dehası ve iman gücüyle çıkan Türk Milleti, bağımsızlığa düşkünlüğünü, asla boyunduruk altına alınamayacağını bu zaferle dosta düşmana göstermiştir. Gencinden yaşlısına, okumuşundan eğitimsizine, kadınından erkeğine fedakarca cepheye koşan bu kahraman millet, yekvücut olarak zalimlere göğüs gerdi; ezilen dünya halklarının varoluş mücadelelerine örnek oldu.

Bu eşi benzeri görüşmemiş kahramanlık destanı bugün ‘Bir hilâl uğruna batan tüm güneşlerimiz’i şükranla andığımız, tüm kınalı kuzularımızı özlemle yad ettiğimiz gün olarak hafızlarımızın ve yüreğimizin takviminde yer alıyor. Çanakkale Savaşı’nda ummadıkları bir direniş ve inançla karşılaşanlar gelecek kuşaklarına adeta bir intikam miras bırakmışcasına, şimdi de milletimizi dize getirmek için birlik beraberliğimizi, kardeşliğimizi, bütünlüğümüzü bozma planları yapıyor. Ancak Çanakkale Zaferi’nden ders almayanlar 15 Temmuz hain darbe girişimindeolduğu gibi bundan sonra da hüsrana uğrayacaklar. Çünkü 102 yıl önce toplara, denizaltılara, savaş uçaklarına boyun eğmeyen kahraman Milletimiz bağımsızlığından ve iradesinden ödün vermeyeceğini, 15 Temmuz’da da tanklara, jetlere, silahlara göğüs gererek bir kez daha tüm dünyaya ilan etti.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 102. Yıldönümü dolayısıyla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal ve istikbal destanımızın tüm kahramanlarını şükran ve minnetle yad ediyor, ‘Bu topraklar için toprağa düşmüş’ tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum”