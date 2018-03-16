Haber: Semih Baykal

18 Mart Çanakkale zaferine özel düzenleyecekleri etkinlikle ilgili basın açıklaması yapan İYİ Parti Bolu Gençlik Kolları Başkanı Burak Alın; “ İYİ Parti Bolu Gençlik Kolları olarak 18 Mart Çanakkale Zaferini kutlamak ve aziz şehitlerimizi anmak adına 18 Mart Pazar günü saat 13.30’da, Hükümet Meydanında, parti binamızın önünde, Çanakkale Savaşında tamamı şehadete yürüyen 57.Alayın son menüsü olan üzüm hoşafı dağıtacağız. Tabi ki bizler bugün ne yapsak kahraman şehitlerimizin hakkını ödeyemeyiz. Ancak bu vesile ile onları yâd edeceğiz, Fatihalar göndereceğiz ve en önemlisi bizlere emanet ettikleri vatanımıza nasıl sahip çıktığımızı ve çıkacağımızı göstereceğiz. Kahraman Türk nesilleri 1000 yıldır bu topraklardaydı, 1000 yıl daha bu topraklarda olacak” diyeceğiz. Bolu halkımızı Pazar günü parti binamızın önüne davet ediyoruz. Büyük küçük herkesi bu anlamlı etkinliğimizde yanımızda görmekten şeref ve mutluluk duyarız” dedi.