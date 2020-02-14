18 yıl aradan sonra bir ilk olacak

Haber: Erdal Tanrıverdi

Karacasu Belde Belediyesi 1650 Hektarlık bir alanda imar tadilatına gidiyor. Neredeyse ilçenin tamamını kapsayacak olan revizyon binlerce metrekare alanı etkileyecek. En son 1999 depreminin ardından yapılan imar planları 2002 yılında tamamlanmış ve bu tarih sonrası 18 yıl boyunca aynı planlar yürürlükte kalmıştı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Karacasu Belde Belediye Başkanı Celal Beydili, “beldemizin makus tarihini değiştirmek için kolları sıvadık” dedi.

1650 HERTAR ALAN

Muhabirimizin imar revizyonuna ilişkin sorularını cevaplayan Beydili, “1999 depremi sonrası yapılan imar planları son şekli ile 2002 yılında onaylanmış ve yürürlüğe girmiş. Yani yirmi yıla yakın bir zamandır aynı planlarla belde şekillendirilmeye çalışılmış. Aradan geçen bunca yıl planların zamanın gerisinde kalmasına neden olmuş. Biz beldemizi zamanın gereklerine uygun ve çağın getirdiği gerçeklere göre yeniden yapılandırmak için planlarımızı güncelliyoruz. Yeni imar alanları ve yaşam alanları oluşturmaya çalışıyoruz. Belde mücavir alanı içerisinde 1200 hektar arazide hali hazır çalışması, 450 hektar arazide ise imar planı çalışması başlattık. Beldemize bağlı Çampınar Mahallemiz dışındaki tüm mahallelerimizde çalışma olacak” şeklinde konuştu.

FAY HATTI ÜZERİNDE

Karacasu Beldesinin, Türkiye’nin en büyük fayzonu olan Kuzey Anadolu Fay Kompleksinin bir kolu üzerinde olduğunu belirten Başkan Beydili, “İlimizin ve beldemizin depremselliği çok iyi biliyor ve imar planlarımızı ona göre yapıyoruz. Belde girişinde bulunan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin yaklaşık 150 metre kuzeyinden geçen bir fay damarı bulunuyor. İmar planlarımızı yaparken bu fay damarını azami ölçüde dikkate alıyoruz. Belediye Fen İşleri Müdürlüğümüz uhdesinde yürütülen çalışmalar İller Bankası destekli ve Kültür ve turizm Bakanlığı himayesinde gerçekleştiriyoruz. Revizyona kültür bakanlığının dahil olma sebebi ise beldemizin asıl makus tarihini değiştirecek olan konu nedeniyledir” ifadelerini kullandı.

TURİZM PATLAYACAK

Karacasu Beldesinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilen ‘Köroğlu Dağ Turizmi Gelişim Bölgesi’ içerisinde bulunduğunu söyleyen Karacasu Belde Belediye Başkanı Celal Beydili, “Turizm Bakanlığı ‘Köroğlu Dağ Turizmi Gelişim Bölgesi’ içerisinde kalan beldemizde bakanlığın planlarına göre revizyonlar ve yenileme çalışmalarını yürütüyoruz. Bu gelişim bölgesinde özellikle dağ ve termal turizm konularında yapılacak yatırımlar için özel alanlar oluşturma çabasındayız. İmar planları sonrası beldemize önemli derecede yatırım gelecek. Devasa turizm tesisleri destek alabilecek. İstihdam artacak, yaşam standartları yükselecek” şeklinde konuştu.