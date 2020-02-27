180 Erbaş ve ere seminer düzenlendi

Haber: N. Halid Altundal

Bolu İl Müftülüğü Vaizi Satılmış Adıtepe tarafından Bolu İl Jandarma Komutanlığında geçtiğimiz hafta 180 erbaş ve ere “Aile İçi Şiddetle Mücadelede Dini Referanslar” konulu seminer düzenlendi. Vaiz Adıtepe 3 gün gerçekleştirilen seminerde, erbaş ve erlere Allah’ın emri ve Peygamberin kavliyle kurulan ailede Rûm Suresinin 21. ayetini örnek göstererek ailede sevgi ve merhametin esas alınması gerektiğini ifade etti. Hz. Aişe’nin rivayet ettiği Hadisi-i Şerifi “Hz. Muhammed (S.A.V.) Allah yolunda cihad dışında ne bir kadına ne bir hizmetçiye asla vurmamıştır” diyerek aktaran Vaiz Adıtepe ayrıca müslümanın kitabında asla şiddete yer olmadığını söyleyerek müminin ailesinin dünyadaki cenneti olduğunu belirtti.