180 İşçi Alımı Uygulamalı Sınavı Aladağ'da Başladı

Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Bolu ve Düzce İllerindeki 14 Orman İşletme Müdürlüğünde istihdam edilecek diğer orman işçisi pozisyonunda 151, itfaiyeci pozisyonunda 10, aşçı pozisyonunda 14, diğer fidanlık işçileri ve bahçıvanlar pozisyonunda 2 ve işletme elektronik bakımcısı pozisyonunda 3 olmak üzere toplamda 180 adet geçici işçi alımı için uygulamalı sınav Aladağ'da başladı.

Sınav öncesinde Bölge Müdürü Mahmut Şentürk sınava girecek adaylara açıklamalarda bulunarak başarı dileklerinde bulundu.

İlk olarak İŞKUR aracılığıyla ilanda belirtilen unvanlara başvuruda bulunan Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı işyerlerinde istihdam edilecek olan işçi adayları için noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirilerek alınacak işçi sayısının 4 katı kadar asil, yedek ve öncelikli listeler belirlendi.

Noter kura sonrasında asil olarak belirlenen adaylardan evrak kontrolü ile kilo-boy oranı ölçümü sonucu şartları taşıyanlardan uygulamalı sınava katılacakların kesin listesinin tespiti neticesinde Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü Tesisleri Değirmenözü Eğitim Merkezinde başlayan işçi alım sınavlarında, alınacak işçi sayısının 4 katı aday ter dökecek.

Diğer orman işçisi ve itfaiyeci pozisyonunda istihdam edilecek geçici işçilerin sınavı tek aşamalı olarak fiziki yeterlilik şeklinde gerçekleştirilecek olup düz zemin üzerinde 100 metre engelsiz düz koşu, bitiminde ara vermeden yerde duran beşer kilogramlık iki dambılın taşınması suretiyle 100 metre daha koşularak toplamda 200 metre uzunluğunda olan bir parkurda tamamlanacak. Ayrıca adayların parkurda koşu süreleri Fotoselli Dijital Kronometre ile ölçülerek kaydedilmekte.

Adayların parkur sonucunda elde ettikleri koşu süreleri ise başarı sıralamasını oluşturarak işe alınacak personellerin belirlenmesinde tek faktör olacak.

Diğer fidanlık işçileri ve bahçıvanlar, işletme elektronik bakımcısı ve aşçı pozisyonunda istihdam edilecek geçici işçilerin sözlü ve uygulamalı sınavı iki aşamalı olup, birinci aşaması mesleki yeterlilik, ikinci aşaması ise sözlü mülakat şeklinde olacak.

Alınacak orman işçisinin seçiminde belirleyici tek faktör olan fiziki yeterlilik sınavı, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi bölümü uzman akademisyenlerinin eşliğinde gerçekleştiriliyor.

Adaylar yeterlilik testi öncesinde Beden Eğitimi Uzmanlarınca bilgilendirilerek, şeritlerle başlangıç bitiş ve çevresinin belirlendiği parkurda gerçekleşen sınavın sağlıklı bir şekilde icra edilmesi sağlanıyor. Ayrıca Fiziki yeterlilik testinde, adayların becerileri fotoselli kronometre ile titizlikle tespit edilerek kayıt altına alınıyor.

Fiziki yeterlilik testinde Sağlık ekibi ve ambulans da hazır bulunuyor.