1839'da kuruldu

HABER:Aysun Beykoz

Bolu İl Jandarma Komutanlığı tarafından kuruluş etkinlikleri kapsamında İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik ve il jandarma personeli tarafından Bolu Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği ve Türkiye Emekli Subaylar Derneği'nin Bolu Şubesi’ne ziyaretler gerçekleştirildi. Ziyarette bir konuşmada yapan Türkiye Emekli Subaylar Derneği Şube Başkanı Şerafettin Ahmet Yamaner, "180 yıldır vatan savunması ve terörle mücadelede bizim onurumuz, gururumuzsunuz. En güzel şekilde vatandaşın huzuru ve güvenliği için görev yapıyorsunuz. Biz sizin 180. yılınızı kutluyor, tebrik ediyoruz." diye konuştu.

Bolu İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik ise jandarma teşkilatının 14 Haziran 1839'da kurulduğunu anımsatarak, "Mensubu olmaktan şeref duyduğumuz teşkilatımızın bir parçası olarak 180. yılımızı gururla kutlamanın onurunu, mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerimizle şehit ve gazi ailelerimiz, emekli subay ve astsubaylarımız akabinde de huzurevinde yaşayan büyüklerimiz ile paylaşımda bulunmak için ziyarette bulunuyoruz." dedi.

Ziyaretler esnasında dernek yetkilileri tarafından Bolu İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik'e plaket takdim edildi.