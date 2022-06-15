183.yılına yakışır tören!

Haber: S. Özge Yücel

183 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Teşkilatı 183. Kuruluş yıldönümünü coşkuyla kutladı. Bolu İl Jandarma Komutanlığı’nda düzenlenen törene, Bolu Valisi Erkan Kılıç, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Haluk Saygılı, Piyade Komutanı Kıdemli Albay İslam Can, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İdare Mahkeme Başkanı Turgut Delal, İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol ve gaziler katılım sağladı.

“ULUSUMUZUN HER ZAMAN TAKDİRİNİ KAZANMIŞTIR”

Günün anlam ve önemi hakkında konuşma yapan Jandarma Albay Haluk Saygılı, “Bugün mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Jandarma Teşkilatımızın kuruluşunun 183. Yıl dönümünü gururla kutlamanın onurunu, mutluluk ve heyecanı içerisindeyiz. Başarılarla dolu 183 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş Türkiye Cumhuriyetinin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliğiyle, kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından komandolar marşlar eşliğinde sesleriyle gök kubbeyi inleterek yürüyüş gerçekleştirdi. Eğitim köpekleri çeşitli parkurlarda muhteşem şovlar yaparak izleyenlerin beğenisini kazandı.