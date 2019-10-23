185 Bin lirasını kaptırdı

Haber: C. Kutay AYKAN

Yaklaşık bir yıl önce telefon dolandırıcıları Düzce’de Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan Durmuş Demirkaya’nın eşi Güray Demirkaya’yı cep telefonundan arayan telefon dolandırıcıları Ramazan Yağmur ile Mehmet Ertakuş, kendilerini Başkomser ve Savcı olarak tanıtarak, kendileri hakkında terör örgütü FETÖ’ya isimlerinin karıştığını ve haklarında işlem yapıldığı, bu işten kurtulmak için ne kadar paranız varsa belirlenen adrese getirip teslim edin denmesine üzerine panikleyen aile ilk olarak bankada bulunan 105 bin lirayı bir poşete koyarak eski Adliye binası çevresinde sanıklardan Mehmet Ertakuş’a teslim etti.

Bununla yetinmeyen telefon dolandırıcıları bir hafta sonra tekrar Demirkaya ailesini arayarak operasyonların sürdüğünü belirterek kredi çekmelerini talep etti. Aile yine korkudan bankalara giderek 80 bin TL kredi çekerek, bu parayı da şebeke elemanlarına verdi. Ne var ki Demirkaya aile dolandırıldığını çok fark etti.

Polis eski Adliye binacı çevresindeki kamera kayıtlarını incelemeye alınca, bu işi yapanların kayıtlarına ulaştı. Mehmet Ertakuş polis tarafından yakalanırken, diğer sanık Ramazan Yağmur’un aranmasına ise devam ediliyor. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanık olarak ifade veren Ertakuş, “Ben böyle bir olaya karışmadım. Evet daha önceden böyle bir suç işledim. Ama, nerede bir telefon dolandırıcılığı olayı olsa sanık ben oluyorum. Hayatım boyunca hiçbir zaman Bolu’ya gelmedim. Kameralara takılan fotoğrafta bana ait değil” demişi üzerine mahkeme başkanının, “Bu fotoğrafla senin şu anki halin tıpa tıp aynı” demesine üzerine sanık; “Türkiye’de insanlar birbirine benzeyebilir. Ama o kişi ben değilim. Böyle bir suçtan dolayı kaydım var ama bu suçu da işlediğim anlamına gelmez. Beraatimi istiyorum” dedi.

İKİ DEFA ÜSTÜ ÜSTE DOLANDIRILDI

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde mağdur olarak davaya katılan Düzce Milli Eğitim Müdürlüğünde Müfettiş olarak görev yapan Durmuş Demirkaya’da, firari sanık ile Mehmet Ertakuş’un, çete kurduğunu iddia ederek; “Evet bu kişiler bizi kandırdı. Hatta iki defa dolandırıldık. Bu kişiler yalan söylüyorlar. Bunların çete kurma, örgüt kurma, organize suç örgütü olma ve mafyadan yargılanması gerekir. Benim 185 bin liram gitti. Ben yandım başkası yanmasın diye mücadele ediyorum başkanım. Burada birbirlerini tanımadıklarını söylüyorlar. Bu çete elemanlarının hepsi birbirini tanıyor. Şikayetçiyim ve davacıyım” diyerek, firarı sanığın bir an önce yakalanması ve diğer sanıkla birlikte en ağır cezaya çarptırılmalarını istedi. Mahkeme 17 Aralık 2019 tarihine ertelendi.