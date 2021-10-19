19 Ekim Muhtarlar günü törenle kutlandı

Haber: Ceylan Beykoz

Bu yıl 5.’si düzenlenen 19 Ekim Muhtarlar günü Anıtpark’ta törenle kutlandı. Muhtarların Atatürk anıtına çelenk koymasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve istiklal marşı ile devam etti. Törene Bolu Belediye Başkan Yardımcıları Rasim Özdemir ve İsa Özcan, çok sayıda muhtar ve öğrenciler katıldı. Fotoğraf çekimlerinin ardından muhtarlar Bolu Valisi Ahmet Ümit’i makamında ziyaret etti. Vali Ümit’in ziyaretinin ardından muhtarlar, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı makamında ziyaret ederek 19 Ekim muhtarlar gününü kutladı.