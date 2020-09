19 Eylül Gaziler Günütörenle kutlandı

Haber: C. Kutay Aykan

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921 yılında Mustafa Kemal Atatürk'e mareşallik rütbesi ile gazilik unvanının verilişinin 99. yıl dönümü ve 27.06.2002 tarihinde çıkartılan 4768 sayılı kanun gereğince 2002 yılından itibaren her yıl 19 Eylül'de kutlanan "Gaziler Günü" ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de Bolu Valiliği organizasyonunda Anıt Park’ta düzenlenen törenle kutlandı.

Koronavirüs salgını sebebiyle alınan genel ve yerel tedbirler çerçevesinde maske ve sosyal mesafe kurallarına uyularak sınırlı sayıda katılımla gerçekleştirilen Gaziler Günü törenine Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Garnizon Komutan Vekili Piyade Komando Albay Mustafa Köse, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu İdare Mahkemesi Başkanı Turgut Delal, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Vali Yardımcımız İlhan Turgut, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ömer Ersever, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit, kamu kurum ve kuruluşları müdürleri, askeri erkân, Gazilerimiz ile Şehit yakınlarımız katıldı.

Tören Bolu Valisi Ahmet Ümit’in Valilik çelengini Atatürk Anıtı’na sunmasıyla başladı. Bolu Garnizon Komutan Vekili Piyade Komando Albay Mustafa Köse, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Muharip Gaziler Derneği Başkanı Sami Yıldız’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasının ardından Saygı Duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Süleyman Yardımcı ve Muharip Gaziler Derneği Başkanı Sami Yıldız’ın günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını yapmalarının ardından Anıtpark’ta düzenlenen Gaziler Günü programı sona erdi.

"19 Eylül Gaziler Günü" münasebetiyle kahraman Gazilerimizle bir araya gelen Bolu Valisi Ahmet Ümit, gazilerimizle sohbet edip, gazilik anılarını dinledi ve gaziler gününü kutladı.

“DEVLETİMİZİN VE MİLLETİMİZİN İFTİHAR KAYNAĞISINIZ”

Şehitlik ve Gaziliğin çok büyük bir şeref ve onur olduğunu söyleyen Vali Ümit, “Bu sene programlarımız pandemi sebebiyle alınan genel ve yerel tedbirler çerçevesinde temel unsurlarıyla kutlanıyor. Bu anlamda üzgünüz ama gönlümüzde coşkunuz her zaman mevcut ve mahfuz, yeri geldiği zaman bir volkan gibi patlamaya hazırdır. Sizler Vatanımız, milletimiz ve milli birlik ve beraberliğimiz için şehitliği göze alarak çıktığınız yolda Gazi oldunuz. Şehitlik ve gazilik çok büyük bir şeref ve onurdur. Bu şerefin ve onurun bir eşi benzeri daha yoktur. Sizler devletimizin ve milletimizin gönlünde tevazuunuzla, gönül zenginliğinizle, hoşgörünüzle, kahramanlığınızla her zaman ayrı bir yere sahipsiniz. Devletimizin ve milletimizin iftihar kaynağısınız. Yüce milletimiz tarih boyunca her zaman özgürlüğü ve bağımsızlığı için yaşadı. Ama milletimizin özgürlüğünde ve bağımsızlığında mazlum milletlerin muhafazası, haksızlığa uğramışların haklarının iadesi, dünyaya adaletin tanıtılması/yayılması, insanlık ve medeniyetimizin yaşaması vardır. Bu değerlerin en çok tebarüz ettiği şahsiyetler sizlersiniz.

“KAHRAMAN GAZİLERİMİZİN GAZİLER GÜNÜ KUTLU OLSUN”

Şehadet ve gazilik ruhunu peygamber efendimizden nasıl aldıysak, Oğuzlar’dan, Kayılar’dan, Karahanlılar’dan, Gazneliler’den, Selçuklu'dan nasıl geldiysek, Gazneliler’de, Karahanlılar’da, Selçuklu’da, Osmanlı’da, Cumhuriyet’te, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’te ve onun askerlerinde nasıl olduysa, bu memleketin evlatları aynı şehadet ve gazilik ruhuyla, hür ve bağımsız yaşayacak ve yaşamlarını sürdürecektir. Bu vesileyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ülkemizin bağımsızlığı ve milletimizin bütünlüğü uğruna terörle mücadelede ve 15 Temmuz’da hayatlarını ortaya koyan şanlı gazilerimizi şükran ve minnetle yâd ediyor, bu uğurda canlarını feda eden ve kadimden itibaren bu toprakları bize vatan kılan âziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Hayatta olan tüm kahraman gazilerimizin Gaziler Günü’nü tebrik ediyor, sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum” dedi.