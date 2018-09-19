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19 Eylül 2018 Çarşamba
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    • “19 Eylül mühendis, mimar ve şehir plancıları dayanışma gününü kutluyoruz”

    Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bolu İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Murat Ataman 19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma günü dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı.

    19 Eylül 2018 Çarşamba 12:04
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    “19 Eylül mühendis, mimar ve şehir plancıları dayanışma gününü kutluyoruz”

    Haber: Aysun Beykoz

    TMMOB Bolu İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Ataman 19 Eylül 1979 tarihinin TMMOB’nin çağrısıyla Türkiye’nin 55 farklı ilinde, 740 işyerinde gerçekleştirilen iş bırakma eyleminin otuz dokuzuncu yıldönümü olduğunu belirterek, “Mühendis, mimar ve şehir plancılarının hayatın her alanında, üretimin her aşamasında önemli bir yer tuttuğunu gösteren bu eylem, TMMOB’nin mücadele tarihinde önemli bir yer tutmaktadır.

    19 Eylül tarihi, maden ocaklarından enerji santrallerine, fabrikalardan tarlalar, şantiyelerden bürolara dek farklı işyerlerinde çok zor koşullar altında görev yapan mühendis, mimar ve şehir plancılarının meslek onurlarına, özlük haklarına ve alın terlerine sahip çıktıklarını ilan ettikleri tarihtir.

    19 Eylül tarihi, mühendis, mimar ve şehir plancılarının yaşadıkları ülkenin geleceği hakkında söz sahibi olduklarını gösterdikleri tarihtir.

    Bundan otuz dokuz yıl önce yapılan iş bırakma eyleminin temel talebi çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve insanca yaşanabilecek bir ücret olmuştu. Aradan geçen otuz dokuz yıla rağmen, bu temel sorunun devam ettiği görülmektedir. Mühendis, mimar ve şehir plancıları günümüzde de gerek kamuda gerekse özel sektörde kötü çalışma koşulları altında, yetersiz ücretlerle çalışmaya devam etmektedir.

    “3 Havalimanındaki çalışma koşulları derhal düzeltilmelidir”

    Son birkaç gündür kamuoyuna yansıyan, Türkiye’nin en büyük şantiyesi 3. Havalimanındaki çalışma ve yaşam koşulları, ülkemizde emekçilerin içinde bulunduğu zor koşulların aynasıdır. Daha fazla sömürü uğruna insanların hayatlarını hiçe sayan bu insanlık dışı çalışma koşulları derhal düzeltilmelidir.

    İşsizlik, hayat pahalılığı, düşük ücretler, güvencesizlik, özlük hakları ve örgütlenme sorunları ülkemizde çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının öncelikli sorunları olmaya devam etmektedir. İçinde bulunduğumuz derin ekonomik kriz, tüm halkımızın olduğu gibi emeğiyle geçinen mühendis, mimar ve şehir plancılarının da hayatlarını zorlaştırmaktadır.

    “Tek adam rejimi altında emeğimizi değersizleşiyorlar”

    Ülkemizdeki mühendis, mimar ve şehir plancılarının bugün karşı karşıya olduğu sorunlar sadece ekonomik sıkıntılar değildir. Kontrolsüz yetkilerle donatılmış tek adam rejimi altında emeğimiz değersizleşirken, özlük haklarımız da giderek budanmaktadır.

    Mayıs ayında çıkartılan İmar Affı yasasında yer alan bir madde ile “teknik öğretmen, tekniker ve teknisyenlerin” Yardımcı Kontrol Elemanı adı atında yapı denetim sistemine eklenerek, mühendislik mesleğinin uygulama alanlarından birisi daha farklı meslek gruplarına açılmıştır. Yapı Denetim sistemi teknikerlere açılırken, KHK’lar ile hukuksuz biçimde kamudan ihraç edilen mühendis, mimar ve şehir plancılarının yapı denetim şirketlerinde görev yapmaları engellenerek bu arkadaşlarımızın yaşadıkları mağduriyet daha da artırılmıştır.

    Meslek alanımızı, meslektaşlarımızı ve meslek örgütlülüğümüzü hedef alan saldırılar karşısında sessiz kalmayacağız. 19 Eylül 1979’un 39. yılında bir kez da hatırlatmak isteriz ki, bu ülkenin onurlu ve direngen mühendis, mimar ve şehir plancıları vardır ve yaşanan bu haksızlıklara, bu saldırganlığa asla boyun eğmeyecektir.

    Bu anlayış ve kararlılıkla 19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Gününü bir kez daha kutluyoruz” dedi.

    Anahtar Kelimeler: Türk, Mühendis, Mimar, Odaları, Birliği

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