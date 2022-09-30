19 ilden görevlilere HACCP anlatıldı

Ülke genelinde “Çiftlikten Sofraya Gıda Güvenilirliği” anlayışı ile etkin ve yeterli gıda denetimini ve dolayısıyla tüketiciye güvenilir gıda arzının teminini sağlamak için Bolu İl Tarım ve Müdürlüğü koordinatörlüğünde 26-30 Eylül tarihleri arasında HACCP Tetnik Eğitimi düzenlendi. Düzenlenen eğitime 19 farklı ilden 36 Gıda Kontrol Görevlisi katıldı. Eğitim kapsamında ilimizde bulunan üretim yerlerine ziyaretler yapıldı.

Konu hakkında açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, “Gıdalarda ortaya çıkabilecek tehlikeleri yok ederek, önleyerek ya da kabul edilebilir seviyeye getirerek gıda güvenliğini sağlamaya yarayan Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP) sisteminin bilime dayalı, sistematik ve dinamik olduğunu bilmemiz lazım. Kontrol görevlilerinin tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşması için 5996 sayılı Kanun kapsamında yapılan HACCP tetkiklerinde, işletmelerin HACCP sistemlerini kurup kurmadıklarını, kurulan sistemin işletmeye uygun olup olmadığını ve işletmede etkin şekilde uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmektedirler.

Düzenlenen eğitim sonrasında, katılımcıların kendi görev yerlerinde HACCP Tetkiki yapabilecek duruma gelecekler. Eğitimin ilk 2 günü teorik, 2 günü uygulama ve son günü değerlendirme yapıldı. Uygulama kısmında ise ilimizdeki gıda işletmelerinin ziyaret edilecek. Ayrıntılı bilgi, talep, şikayet ve görüşleriniz için Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile irtibata geçebilirsiniz” denildi.

HACCP NEDİR?

Gıda işletmelerinde, sağlıklı gıda üretimi için gerekli olan hijyen şartlarının belirlenerek bu şartların sağlanması, üretim ve servis aşamasında tüketici açısından sağlık riski oluşturabilecek nedenlerin belirlenmesi ve bu nedenlerin ortadan kaldırılması temeline dayanan bir ürün güvenilirliği sistemidir.